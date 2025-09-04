Berlin (ots) -Das Promibox-Event des Jahres kehrt zurück: Am 18. Oktober 2025 zeigt BILD zum dritten Mal "Fame Fighting" live und exklusiv bei BILD.de. "Fame Fighting 3" kann von allen BILDplus-Abonnenten mit Fight-Pass (https://www.bild.de/specials/premium-event/fame-fighting-noch-heute-den-fight-pass-sichern-67f3e2ac34eeb05559befdb3) live gesehen werden und ist anschließend on demand bei BILDplus verfügbar. Das fauststarke Duell der Reality-Stars findet dieses Jahr erstmals in der Grugahalle in Essen statt. Veranstalter und Host ist erneut Eugen Lopez, der "Fame Fighting" 2023 zusammen mit BILD ins Leben rief.Bei "Fame Fighting" treten Reality-TV-Stars in Boxduellen gegeneinander an. Zu den Teilnehmern in diesem Jahr gehören u. a. Micky Doleys (MckyTV), Tommy Pedroni, Daymian Weiß, Kevin Njie, Raffaela Caramela, Callum Izzard, Aleks Petrovic, Can Kaplan, Idris Virgo und Marvin Manson.Die neue zehnteilige Doku-Serie "Fame Fighting Unleashed" begleitet die Teilnehmer von "Fame Fighting 3" im Vorfeld zur Sendung und bietet exklusive Einblicke in die Vorbereitungen der Promis auf die Kämpfe. BILD zeigt "Fame Fighting Unleashed" ab dem 4. September 2025, die erste Folge ist hier verfügbar (https://www.bild.de/specials/premium-event/fame-fighting-unleashed-hier-die-erste-folge-der-mega-serie-schauen-68b6ff8901ad191d1ad5d019). Wöchentlich wird mindestens eine neue Folge auf BILD.de zu sehen sein.Alle Erscheinungstermine von "Fame Fighting Unleashed" im Überblick:- Folge 1 bis 6 ab 4. September 2025 immer donnerstags bei BILDplus- Folge 7 ab Dienstag, 14. Oktober auf BILD.de- Folge 8 ab Donnerstag, 16. Oktober auf BILD.de- Folge 9 ab Samstag, 19. Oktober auf BILD.de- Folge 10 ab Dienstag, 21. Oktober auf BILD.deEugen Lopez: "Es erwartet euch ein 'Fame Fighting', was alle Erwartungen übertreffen wird. Wir haben viel geändert: größere Halle, bessere Produktion, bessere Kämpfe, ein größeres Team, ein neues Kampfgericht und eine 'Fame Fighting'-Serie. Bei 'Fame Fighting Unleashed' können Fans hautnah beim Training der Kämpfer dabei sein. Mehr geballtes 'Fame Fighting'-Entertainment gab es noch nie."Christoph Stamm, Deputy Director Video Business Development BILD: "Mit 'Fame Fighting Unleashed' bieten wir unseren BILDplus-Kunden einmalige Eindrücke in das Leben der teilnehmenden Reality-Stars - eine perfekte Einstimmung auf das Hauptevent im Oktober."Pressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6111260