Gap überrascht die Börse mit neuen Wachstumsplänen: Nach zuletzt durchwachsenen Quartalszahlen setzt der US-Einzelhändler auf eine strategische Expansion in den Beauty- und Accessoires-Bereich. Anleger goutieren die frische Dynamik - die Aktie legt zu und entfernt sich weiter von der wichtigen 200-Tage-Linie. Der Modekonzern Gap will sich breiter aufstellen und dringt in den Beauty- und Accessoires-Markt vor. Das Unternehmen spricht von einer "klaren und bedeutenden Chance" und startet im Spätherbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
