DJ ISM-Index für US-Dienstleister steigt im August

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,0 (Vormonat: 50,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,8 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert. Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 56,0 (Vormonat: 50,3), jener für die Beschäftigung legte zu auf 46,5 (Vormonat: 46,4). Der Index für die Produktion nahm zu auf 55,0 (Vormonat: 52,6), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 69,2 (Vormonat: 69,9) auswies.

September 04, 2025 10:06 ET (14:06 GMT)

