Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update! Bei uns geht's heute um einen echten Klassiker in neuem Gewand. Denn VW hat kurz vor der IAA seine neue Namensstrategie für E-Autos vorgestellt: Die bisherige Zahlen-Logik mit ID.3, ID.4, ID.5 und ID.7 ist schon bald Geschichte. Stattdessen greift VW nun auch bei E-Autos auf seine klassischen Modellnamen zurück. Den Anfang macht kein Geringerer als der Polo. Die Serienversion der bekannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net