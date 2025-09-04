Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA45783P1027 InnoCan Pharma Corp. 04.09.2025 CA45783P5085 InnoCan Pharma Corp. 05.09.2025 Tausch 65:1
US63911H2076 Nauticus Robotics Inc. 04.09.2025 US63911H3066 Nauticus Robotics Inc. 05.09.2025 Tausch 9:1
CA29480N2068 Erdene Resource Development Corp. 04.09.2025 CA29480N4049 Erdene Resource Development Corp. 05.09.2025 Tausch 6:1
