Lugano (ots) -Cornércard lanciert die Cornércard Miles & More Platinum und ergänzt damit ihr Angebot im Premiumsegment. Die neue Kreditkarte kombiniert attraktive Meilenvorteile mit umfassenden Reise- und Serviceleistungen und richtet sich an anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, die häufig unterwegs sind."Mit der Cornércard Miles & More Platinum sprechen wir gezielt Vielreisende an, die von höchster Flexibilität und maximalem Meilenvorteil profitieren möchten", sagt Alessandro Seralvo, CEO von Cornércard. "Die Karte verbindet starke Leistungen mit persönlichem Service und macht das Reisen noch komfortabler."Mehr Meilen, mehr MöglichkeitenMit dem Cornércard Miles & More Platinum Kombi-Angebot sammeln Karteninhaberinnen und Karteninhaber so schnell wie nie zuvor: Mit der Visa Karte gibt es 1,5 Meilen pro umgerechneten CHF 2 Umsatz in Fremdwährung und 1,2 Meilen pro CHF 2 Umsatz in Schweizer Franken. Dank der kostenlosen Diners Club Miles & More Karte, die im Angebot enthalten ist, lässt sich die Meilenausbeute zusätzlich steigern - hier sind es sogar 2 Meilen pro CHF 2 Umsatz.Zum Start warten 15'000 Willkommensmeilen als Geschenk. Wer die Karte bis zum 23. November 2025 beantragt, erhält sogar 60'000 Willkommensmeilen.Die wichtigsten Leistungen im Überblick- Bis zu 2 Meilen pro CHF 2 Umsatz: Visa: 1,5 Meilen in Fremdwährung und 1,2 Meilen in CHF; Diners Club: 2 Meilen- Willkommensbonus: 15'000 Meilen (60'000 Meilen für Anträge bis 23. November 2025)- Priority Pass inklusive: kostenloser Zugang zu über 1'700 Flughafenlounges weltweit für Karteninhaber/-innen und Begleitpersonen- Exklusiver Concierge-Service: persönliche Unterstützung bei Reisen, Lifestyle und Events- Umfassendes Versicherungspaket mit hohen Deckungssummen: für Sicherheit auf Reisen und im Alltag- Premium-Design: elegante 18-Gramm-Metallkarte- Jahresbeitrag: CHF 750 (CHF 670 für Frequent Traveller, CHF 530 für Senator- und HON-Mitglieder). Auf Wunsch sind bis zu drei Cornércard Miles & More Gold Begleitkarten im Preis inbegriffen.- iCornér App: kostenlose App mit zahlreichen praktischen FunktionenLangjährige Partnerschaft mit Miles & MoreDie Einführung der Cornércard Miles & More Platinum unterstreicht die über 20-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Cornércard und Miles & More."Unsere Partnerschaft mit Cornércard steht seit vielen Jahren für Verlässlichkeit und Innovation", sagt Martin Streinz, Head of Partner Sales & Ambient der Miles & More GmbH. "Mit der Platinum-Karte bieten wir unseren gemeinsamen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, noch schneller Meilen zu sammeln und gleichzeitig von einem umfassenden Premium-Leistungspaket zu profitieren."Weitere Informationen- Cornércard: cornercard.ch- Cornércard Miles & More Platinum Kombi-Angebot: cornercard.ch/mm-platinum- Miles & More GmbH: miles-and-more.company/de- Miles & More: miles-and-more.com- Worldshop: worldshop.eu/de/ueber-unsÜber Cornér Group/CornércardDie Cornér Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornércard) sowie Online-Trading (Cornértrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank.Die Cornér Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornér Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornér Bank (Overseas) Limited, Cornér Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informationen über cornergroup.ch.Über die Miles & More GmbHMit über 30 Jahren Erfahrung im Loyalty-Bereich sowie über 25 Jahren im Retail-Business und Finanz-Umfeld ist die Miles & More GmbH ein absoluter Experte für individuelle und erfolgreiche Kundenansprache und -bindung. Geschäftsführer des 100-prozentigen Tochterunternehmens der Deutschen Lufthansa AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist Gerald Schlögl.Als Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group bietet Miles & More den mehr als 36 Millionen Teilnehmenden Zugang zu einer exklusiven Welt bei über 175 internationalen Partnern entlang der gesamten Reisekette und im täglichen Leben. Der Kern dieser vielfältigen Programm- und Angebotswelt mit attraktiven Vorteilen und exklusiven Reiseprivilegien ist das Sammeln und Einlösen von Meilen für Prämien und das Sammeln von Points zum Erhalt eines Vielfliegerstatus. Darüber hinaus bietet das Programm zahlreiche Angebote im Finanz-Bereich, allen voran das erfolgreiche Miles & More Kreditkarten-Portfolio in Kooperation mit unterschiedlichen Banken in über 20 Ländern. Pressekontakt:CornércardEva Maria Cioffimedia@corner.ch // Tel: +41 91 800 44 53Miles & Morepresse@miles-and-more.com // Tel: +49 69 719168-159