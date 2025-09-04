Bonn (ots) -Unmittelbar nach dem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans sind Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" über lokale Partner aktiv geworden. Tage nach dem Beben konnten erste Straßen von Geröll befreit werden und Lebensmittel, Zelte und Planen oder auch winterfeste Kleidung über LKWs oder Hubschrauber zu den Menschen in den am stärksten betroffenen Bergregionen gelangen. "Es zeigt sich gerade, dass langjährige Partnerschaften mit lokalen NGOs im Land unmittelbar aktiviert werden konnten. Dank gelernter Mechanismen sind nun trotz schwieriger Bedingungen schnelle und effiziente Hilfen möglich", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Helfende versorgen Verletzte und liefern dringend benötigte HilfsgüterIn den schwer zugänglichen Tälern und Bergdörfern benötigen viele Menschen akut medizinische Hilfe. Die Johanniter haben über einen Partner damit begonnen, mobile Kliniken für die Erstversorgung von Verletzten zu errichten und Gesundheitszentren in der Region mit Verbandsmaterialien oder Infusionen zu beliefern. Help - Hilfe zur Selbsthilfe ist seit vielen Jahren in Afghanistan präsent und nutzt vorhandene Strukturen, um Familien mit Bargeld für Unterkünfte, Lebensmittel, Trinkwasser oder Brennholz zu versorgen. Weitere Organisationen im Bündnis aktivieren lokale Netzwerke und bereiten eine Ausweitung der bestehenden Hilfen vor.Vorbereitungen für drohenden Kälteeinbruch laufen bereitsErheblich verschlechtern kann sich dramatische Lage für betroffene Menschen noch zusätzlich bei kalten Temperaturen. Viele Menschen leben unter freiem Himmel und werden keine Möglichkeit haben, der lebensbedrohlichen Witterung zu entkommen. Hilfsorganisationen wie CARE bereiten sich mit ihren Partnern bereits auf die kalten Wintermonate vor: Durch winterfeste Kleidung, warme Decken oder Heizmaterialien werden erste Vorsorgemaßnahmen getroffen, um Schutz zu bieten vor eisigen Temperaturen. Auch erste Reparaturen beschädigter Häuser und die Errichtung von vorrübergehenden Unterkünften stehen im Fokus der Hilfe.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen, die einen ersten Überblick zur humanitären Lage im Erdbebengebiet geben können."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden fürdie Not leidenden Menschen in Afghanistan.Spenden-Stichwort: Erdbeben AfghanistanIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten:https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6111277