Die Welt rüstet auf und die Märkte reagieren. Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, warnt bei wO TV vor einer Entwicklung, die Anleger nicht ignorieren sollten.Er sagt: "Wir sehen derzeit eine Art kalten Krieg, nicht mit Raketen, sondern auf Währungs- und Rohstoffebene." Während die USA und China gleichzeitig beginnen, strategische Metalle in großem Stil zu horten, werde klar: Es geht nicht nur um E-Mobilität oder Hightech, sondern zunehmend auch um militärische Systeme. Besonders die seltenen Erden stehen im Fokus Laut Mining.com setzt das Pentagon mit einer 400 Millionen US-Dollar schweren Initiative auf kritische Rohstoffe. Auch Apple hat bereits eine halbe Milliarde US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
