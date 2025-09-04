Bitcoin-Kurs-Prognose: Korrektur erfolgt deswegen trotz bullischer Signale

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in den USA hat zugenommen und somit scheint es aktuell so gut wie sicher zu sein, dass weitere Liquidität in den Krypto-Markt strömen wird. Trotzdem hat Bitcoin am heutigen Tage Verluste erlitten. Wie diese zu erklären sind, worauf Investoren nun achten sollten und was in Zukunft zu erwarten ist, beleuchten wir im folgenden Beitrag.

Diese Faktoren sind jetzt für den Bitcoin-Kurs wichtig

Gestern sind die JOLTS Stellenangebote in den USA mit 7,181 Mio. schwächer als die Konsenserwartungen von 7,380 Mio. ausgefallen. Darüber hinaus entsprach es einer Verringerung im Vergleich zu den vorherigen Daten von 7,357 Mio., was somit wiederum die Hoffnungen auf Zinssenkungen erhöht hat.

Darüber hinaus haben die jüngsten Aussagen des Fed-Mitglieds Christopher Waller für Hoffnungen gesorgt. Denn dieser hat gestern angedeutet, dass es in den kommenden Monaten zu weiteren Zinssenkungen als die im September erwarteten 25 Basispunkte kommen wird. Somit hat sich die Chance für die nächste Fed-Sitzung auf 97,4 % gesteigert.

Fed Fund Futures | Quelle: CME

Heute haben die ADP Beschäftigungsänderungen mit 54.000 anstelle der prognostizierten 73.000 sowie der vorherigen 106.000 wieder die schlechte Lage des Arbeitsmarktes verdeutlicht. Ebenfalls höher sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 237.000 ausgefallen, während man von 230.000 ausging und es vorher 229.000 waren.

Jedoch gab es auch positive Berichte wie die etwas geringere Anzahl von Folgeanträgen auf Arbeitslosenhilfe und eine Steigerung der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft um 3,3 % anstelle der erwarteten 2,8 % und der vorherigen 2,4 %. Durch eine höhere Produktivität und können wiederum inflationäre Effekte teilweise kompensiert werden.

Bitcoin-Kurs-Prognose: Schwäche von BTC könnte noch anhalten

Trotz der Aussicht auf Liquiditätszuflüsse im September, hat Bitcoin über die vergangenen 24 Stunden 0,93 % seines Wertes verloren. Aber auch bei der Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes war es ein Verlust von 0,44 %, während Ethereum sich bisher noch 0,75 % im Plus hält. Die Altcoins ohne BTC und ETH haben hingegen 1,20 % verloren.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf das neutrale Sentiment der Kryptoinvestoren, wobei sich der Crypto Fear & Greed Index derzeit bei 51 hält und seit Anfang August eine Verschlechterung feststellbar ist. Aber auch der durchschnittliche RSI befindet sich mit 45,67 in der neutralen Zone, sodass keine impulsiven An- oder Verkäufe zu erwarten sind.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Viele Kryptoinvestoren wissen, dass sich der September bisher durch die höchsten Kursverluste ausgezeichnet hat. Deshalb könnten einige Anleger nun etwas vorsichtiger werden. Verstärkt wird dieser Umstand noch einmal mehr dadurch, dass die Zinssenkung im ersten Monat in rund 60 % der Fälle zu Kursverlusten bei Aktien führten.

Da die Kryptowährungen noch immer als ein Risiko-Asset angesehen werden, was sich in der letzten Zeit an der Stärke von Gold im Vergleich zu der Schwäche von Bitcoin erkennen ließ, könnten sie aufgrund der Korrelation negativ beeinträchtigt werden. Ebenfalls entfallen jetzt die Buybacks und die KI-Euphorie wurde durch die MIT-Studie und mehr eingetrübt.

Während der September noch einmal für etwas Zurückhaltung bei den Kryptoinvestoren sorgen dürfte, ist ein Monat nach der Zinssenkung die Chance für höhere Kurse deutlich größer, was mit Fortschreiten der Zeit sogar noch einmal zunimmt. Daher würden wir jetzt die Korrekturphase abwarten und im September nach einem Boden neue Positionen aufbauen.

Bitcoin Hyper kann BTC im vierten Quartal Auftrieb verleihen

Ebenfalls nicht vergessen werden sollte der bevorstehende Launch der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper. Sie vereint die sichersten und liquideste Chain mit der am besten skalierbaren Blockchain, um die dezentrale Infrastruktur der goldenen Krypto-Ära bereitzustellen, welche das Interesse an Bitcoin beflügelt.

Mit der in der Sicherheit der Bitcoin-Basisschicht verankerten Layer-2 werden die Skalierungsprobleme der Technologie überwunden. Das bedeutet, dass die lange Wartezeit von mehreren Minuten und Gebühren, die schnell einmal den Preis eines Kaffees übersteigen können, sowie Staus aufgrund einer hohen Aktivität der Vergangenheit angehören.

Stattdessen wird eine Hochleistungs-Skalierungslösung bereitgestellt, die vergleichbare Eigenschaften wie Solana selbst erreicht. Diese Chain schafft laut Berichten über 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde, eine Latenz von weniger als 100 ms und Gebühren von unter 1 Cent pro Transfer. Damit steigt auch die Attraktivität von Bitcoin als alltägliche Währung.

Weiter noch soll eine Programmierbarkeit ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang erhalten auch andere Entwickler verschiedene Förderung wie in Form von Finanzmitteln, Tools, Netzwerkeffekten, Anleitungen und mehr. All dies wird das Wachstum des Ökosystems zusätzlich begünstigen, sodass schnell ein diversifiziertes Angebot entstehen kann.

Analysten haben in HYPER ein großes Potenzial erkannt. Schließlich widmet er sich der führenden Blockchain. Gleichzeitig können zahlreiche weitere Sektoren erobert werden, denen in den kommenden Jahren ein Wachstum bis auf Billionen von US-Dollar vorhergesagt wird. Daher könnte sich auch der HYPER-Coin besonders lohnen.

Noch ist dieser über den Vorverkauf nach 13,83 Mio. USD für einen Preis in Höhe von 0,012855 USD erhältlich. Laut dem Countdown der Website haben Interessierte nun nur noch weniger als 23 Stunden Zeit, um den HYPER-Coin, der bei einer aktiven Nutzung regelmäßig durch Burnings verbrannt wird, für den aktuellen Verkaufspreis zu erhalten.

