Apple startet 2026 mit einer überarbeiteten Siri, die dank "World Knowledge Answers" komplexe Fragen in Echtzeit mit Text, Bildern und Videos beantworten kann. Dabei setzt der Konzern auf eine Mischung aus eigenen Foundation-Models und externen KI-Technologien wie Googles Gemini, verarbeitet jedoch alles über eigene Server, um Datenschutz zu gewährleisten. Ziel ist es, Siri zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für OpenAI, Google und Perplexity
