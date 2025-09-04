Berlin (ots/PRNewswire) -SwitchBot (https://www.switch-bot.com/pages/events?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ifa2025), ein führender Anbieter von KI-gestützten Robotersystemen für den Heimgebrauch, setzt auf der IFA 2025 ein klares Zeichen und präsentiert eine visionäre Produktpalette von verkörperter KI-Produkten, die Wärme, Persönlichkeit und echte Intelligenz in moderne Smart Homes bringen sollen. Vom Tennisplatz bis zum Wohnzimmer, von der Hausautomation bis zur personalisierten Kunst, die neuesten Innovationen von SwitchBot zeigen, wie KI nicht nur Häuser smarter, sondern auch menschlicher machen kann.Zu den Highlights der IFA-Teilnahme von SwitchBot zählen der Acemate Tennis Robot (entwickelt von SwitchBot), SwitchBot KI Pet (KATA Friends Series), SwitchBot KI Hub und SwitchBot KI Art Frame. Darüber hinaus hat SwitchBot eine Reihe neuer Smart-Home-Geräte für eine besser vernetzte und anpassungsfähigere Smart-Home-Umgebung mitgebracht.Besucher der IFA 2025 können die gesamte Palette der neuen Produkte von SwitchBot am Stand H1.2-164 auf der Messe Berlin erleben.Acemate Tennisroboter (https://www.acematetennis.com/): Der weltweit erste echte Rallye-KI-TennisroboterAcemate, entwickelt von SwitchBot, definiert den Tennistraining Prozess neu.Im Gegensatz zu herkömmlichen Ballmaschinen, die statische Schläge wiederholen, verwendet Acemate zwei 4K-Binokular-Kameras und fortschrittliche KI-Algorithmen, um Aufschläge, Returns und Ballwechsel mit zentimetergenauer Präzision zu verfolgen, Flugbahnen vorherzusagen und innerhalb von 0,15 Sekunden zu reagieren. Seine vier Mecanum-Räder ermöglichen eine 360°-Bewegung mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s, sodass er den gesamten Platz abdeckt und Schläge mit lebensechter Präzision zurückspielen kann.Gleichzeitig ist Acemate auch ein KI-Tennistrainer. Die verkörperte KI erfasst Ballgeschwindigkeit, Spinrate, Netzhöhe und Platzierung in Echtzeit und bietet über die Acemate-App für iOS und Android Feedback während des Trainings. Spieler können Heatmaps, Schlagdiagramme und detaillierte Spielstatistiken einsehen, während die Apple Watch-Integration Live-Biometriedaten für sofortige Einblicke anzeigt.Mehrere Aufschlagmodi, 20 programmierbare Zielzonen und einstellbarer Spin und Geschwindigkeit ermöglichen alles von anfängerfreundlichen Ballwechseln bis hin zu Übungen auf Profi-Niveau. Mit einer Kapazität von 80 Bällen, einem 6700-mAh-Akku für bis zu drei Stunden ununterbrochenes Spiel und Kompatibilität mit Hart-, Sand- und Rasenplätzen bietet Acemate jedem Spieler überall professionelles Training.SwitchBot KI Pet: Emotionale Begleitung in intelligenter FormDer SwitchBot AI Pet aus der KATA Friends-Serie ist ein weicher Haushaltsroboter mit integrierter LLM-KI und cloudbasierter VLM-KI. Durch die Kombination von KI-Technologie mit einem Verständnis für menschliche emotionale Bedürfnisse möchte SwitchBot Wärme und Empathie in das Smart Home bringen - indem es Komfort bietet, Emotionen erkennt und in Echtzeit mit authentischen, kontextbezogenen Interaktionen reagiert.Der KI Pet zeigt eine Reihe von nachvollziehbaren Emotionen wie Freude, Traurigkeit, Einsamkeit, Eifersucht und sogar Hunger und ermöglicht so einen unmittelbaren emotionalen Austausch. Er sieht Sie, reagiert auf Sie und versteht Ihre Gefühle. Mithilfe von KI lernt er aus täglichen Interaktionen, merkt sich Menschen, Routinen und Räume und protokolliert unvergessliche Momente, wodurch er Gesellschaft mit Technologie verbindet.Während andere Produkte von SwitchBot den Alltag durch Automatisierung und intelligente Steuerung erleichtern, kümmert sich das KI-Haustier um emotionale Bedürfnisse. Es ist nicht nur ein KI-Roboter. Es ist ein Freund, ein Vertrauter und ein wachsender Freund der Familie, der immer da ist, wenn man ihn braucht.SwitchBot KI Hub: Der weltweit erste Smart Home Edge Hub mit visueller Sprachmodell-KIDer SwitchBot KI Hub ist der erste Smart-Home-Edge-Hub mit einem Vision Language Model (VLM)-KI, das es ihm ermöglicht, Ereignisse visuell zu interpretieren, ähnlich wie ein Mensch.In Kombination mit der Pan/Tilt Cam Plus 2K/3K oder der SwitchBot Smart Video Doorbell unterstützt er die Textsuche (zB. "Zeige mir, wann ich mein Handy vergessen habe") und bietet über die SwitchBot-App tägliche Ereignisübersichten. Mit 32 GB integriertem Speicher (erweiterbar auf 1 TB) speichert er Aufnahmen lokal und vermeidet so Gebühren und Datenschutzrisiken.Der SwitchBot KI Hub verbindet sich außerdem mit über 100 Geräten, unterstützt Matter Over Bridge, Dualband-WLAN und erweitertes Bluetooth. Ein 6T-KI-Chip ermöglicht lokale Erkennung, verwaltet acht 2K-Kameras, streamt über RTSP und gibt die Bilder auf einem Monitor aus.SwitchBot KI Art Frame - Kunst trifft KI-KreativitätDer SwitchBot KI Art Frame verwendet E Ink Spectra 6-Farben-E-Paper, um Kunstwerke, Fotos und KI-generierte Bilder in lebendiger, papierähnlicher Qualität ohne Blaulichtbelastung anzuzeigen.Benutzer können visuelle Inhalte ganz einfach erstellen, indem sie Texteingaben machen oder Referenzbilder über die SwitchBot-App hochladen, die für die Generierung ein lokal selbst trainiertes KI-Modell verwendet. Der Rahmen ist in drei Größen erhältlich (7,3", 13,3" und 31,5") und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat auf Schreibtischen, Wänden oder Ständern präsentiert werden. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren und der Kompatibilität mit IKEA-Rahmen fügt er sich nahtlos in jedes Interieur ein.Ein Blick in die Zukunft des Lebens mit verkörperter KIZusätzlich zu seiner Verkörperte-KI-Produktreihe erweitert SwitchBot sein Smart-Home-Ökosystem um neue Geräte, darunter den Presence Sensor, das Smart Heizkörperthermostat, das Raumklima-Panel, den Standventilator mit Luftzirkulation und die Smart Lighting Series.Alle neuen Innovationen von SwitchBot verdeutlichen die Vision des Unternehmens, den Alltag und smarte Haushalte mit verkörperter KI zu bereichern - durch Lösungen, die nicht nur Aufgaben automatisieren, sondern auch natürlich interagieren, ihre Nutzer verstehen und sich nahtlos in den Alltag integrieren.SwitchBot und Acemate finden Sie vom 5. bis 9. September auf der Messe Berlin am Stand H1.2-164.Weitere Informationen finden Sie auf der SwitchBot's official website (https://www.switch-bot.com/pages/events?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ifa2025) und auf den Kanälen von SwitchBot bei X (https://twitter.com/SwitchBot), Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/), Facebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/) und YouTube (https://www.youtube.com/@SwitchBotOfficial).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2760932/02___Key_Visual___SwitchBot_at_IFA_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/5483470/SwitchBot_LOGO.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-sorgt-auf-der-ifa-2025-mit-verkorperter-ki-fur-aufsehen-302545620.htmlPressekontakt:Tallcold Bai tallcold@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/6111296