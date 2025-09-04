© Foto: Michael Kappeler - dpa

Das britische Pfund hat 2025 kräftig zum US-Dollar zugelegt, doch die Gefahren sollten nicht unterschätzt werden. Denn die gewaltigen Risiken sind noch nicht eingepreist.Das britische Pfund wirkt 2025 robuster, als es ist. Gegen den US-Dollar liegt es seit Jahresbeginn 7,3 Prozent vorn. Auf den ersten Blick macht das den Anschein von Stabilität und setzt die Devise in eine Reihe mit anderen Weltwährungen wie dem Euro (+12,5% zum US-Dollar) und dem japanischen Yen (5,8%), die sich in diesem Jahr ebenfalls gut zum Greenback halten. Etwas klarer wird das Bild, wenn wir uns die Entwicklung zum Euro genauer ansehen, zu dem das Pfund gleichzeitig 4,7 Prozent an Wert verloren hat. Hinter der …