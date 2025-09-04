WLFI-Kurs-Prognose: Trump-Coin crasht heute erneut 23,43 %

Die Verluststrecke des WLFI-Coins scheint noch nicht vorbei zu sein, wie wir bereits in unserer ersten Prognose angekündigt hatten. Was in letzter Zeit passiert ist und für den Token noch zu erwarten ist, analysieren wir in der folgenden WLFI-Kurs-Prognose.

WLFI-Kurs verliert in nur 4 Tagen fast die Hälfte des Wertes

Der WLFI-Coin von World Liberty Financial ist der laut Berichten bisher der größte Erfolg der Familie Trump. So soll sie durch diesen temporär einen Buchwert in Höhe von 5 bis 6 Mrd. USD erlangt haben.

Während die Erwartungen nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten gewachsen sind und der Vorverkauf im vergangenen Jahr 500 Mio. USD erzielte, entwickelte sich die Listung ähnlich wie die der beiden Memecoins TRUMP und MELANIA sehr schlecht.

Zwar erlebte WLFI am ersten Handelstag laut den Angaben von CoinMarketCap einen Pump von 0,2286 bis auf 0,46 USD, jedoch hat der WLFI-Coin sogar noch denselben Tag leicht im Minus beendet.

WLFI-Chart | Quelle: Tradingview

Seitdem hat der WLFI-Token 46,18 % seines Wertes verloren, was rund 15 Mrd. USD der vollständig verwässerten Marktkapitalisierung entspricht. Im Vergleich zu dem Allzeithoch notiert er nun sogar 63,64 % niedriger.

Einer der Hauptgründe für den Abverkauf ist die verhältnismäßig hohe Bewertung von rund 30 Mrd. USD gewesen, was ansonsten nur führende Kryptowährungen mit zahlreichen Softwareangeboten und mehr erreichen.

Im Gegensatz zu ihnen gibt es allerdings bisher erst eine Bridge und ansonsten keine Apps, die nutzbar sind. Darüber hinaus ist es mit den Diensten kein großer Innovator, sondern nur ein weiteres DeFi-Unternehmen mit Standarddiensten und weit von Marktführern wie der Best Wallet entfernt.

WLFI-Kurs-Prognose: Lohnt sich ein Investment in den WLFI-Coin?

Der WLFI-Coin ist von einigen aufgrund der hohen strategischen Reserven in Kritik geraten, wobei 70 % der Gesamtversorgung für das Team und die Berater vorgesehen sind. Aus diesem Grunde hat sich das Team für ein Burning von 47 Mio. WLFI-Coins entschieden. Zudem sollen die Liquiditätsgebühren für Burnings genutzt werden.

Basierend auf der Gesamtversorgung von 100 Mrd. WLFI-Token entspricht dies jedoch bisher nur einem kleinen Anteil von 0,047 % der Gesamtversorgung und 0,19 % der Umlaufversorgung. Somit ist es eher ein psychologischer als ein fundamentaler Schritt gewesen.

https://twitter.com/WLFI477/status/1963077621929197598

Ein Vorteil von WLFI ist allerdings die dezentrale Governance, welche noch im Laufe der Entwicklung eingeführt werden soll. Somit erhält die Gemeinschaft der Tokeninhaber ein stärkeres Mitbestimmungsrecht und kann die Tokenomics gegebenenfalls anpassen.

Nachdem am 4. September der Listungspreis unterschritten wurde, hat WLFI ein neues Allzeittief von 0,1632 USD ausgebildet. Zuletzt wurde ein bärisches Dreieck ausgebildet, an dessen unteren Widerstand sich der WLFI-Kurs noch halten kann.

Sollte das letzte Tief unterschritten werden, ist mit weiteren Abverkäufen zu rechnen. Alles über eine vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 4 Mrd. USD (-76,05 %) ist stark übertrieben und auch 1 Mrd. USD (-94,01 %) und selbst 500 Mio. USD (-97,01 %) scheinen bisher fundamental optimistisch.

Dennoch könnte die Marke Trump und die Tatsache, dass dieser gerade der US-Präsident ist zusammen mit Netzwerkeffekten in der Zukunft für eine positive Entwicklung von World Liberty Financial sorgen. Bisher treibt hingegen eher das Narrativ, wobei es auch Maximalisten gibt.

DeFi-Gigant Best Wallet bietet greifbares Potenzial

Während sich World Liberty Financial noch in der Entwicklungsphase befindet, wurde die Best Wallet schon vor einem Jahr gestartet und hat in dieser Zeit wesentlich mehr erreicht. Denn es handelt sich um eine der nützlichsten und besten Wallets, weshalb sie sich auch schnell verbreiten konnte.

In ihr wird ein Sortiment der wichtigsten Funktionen für die Kryptoindustrie bereitgestellt. Aufgrund der Bündelung von nützlichen DeFi-Diensten und mehr kann sie auch deutlich höhere Einnahmen als Einzeldienste erzielen und bietet dementsprechend ein wesentlich größeres Potenzial.

Von An- & Verkauf von Kryptowährungen mit über 100 Fiats über Krypto-Swaps bis hin zu Staking für passive Einkommen werden alle wichtigen Dienste abgedeckt. Sie machen sich eine besonders fortschrittliche Infrastruktur zunutze, welche über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokolle verwendet, um eine hohe Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu erlangen.

Alle in der App verwahrten Coins werden sich bald auch mithilfe der Best Card für tägliche Zahlungen mit Fiats nutzen lassen. Aber auch Profitrader kommen mit erweiterten Steuerungsmöglichkeiten und Derivatehandel auf ihre Kosten. Ebenso werden dezentrale Apps und mehr bereitgestellt.

Mit einem frühen Einstieg kann man noch besser von dem Wachstum der Best Wallet profitieren. Bisher hat sie mit ihrem Vorverkauf 15,53 Mio. USD eingenommen und bietet den BEST-Coin für Gebührennachlässe, höhere Zinsen und mehr noch für 5 Stunden für 0,025585 USD an. Stakern zahlt der Coin dynamische 85 % pro Jahr.

Jetzt Best Wallet entdecken!

