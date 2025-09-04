Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Set to Action: Q-Gold vor drastischer Neubewertung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
04.09.2025 18:27 Uhr
252 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/DAX mit kräftiger Erholung

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit kräftiger Erholung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Nach der nur zaghaften Erholung am Vortag legte der DAX nun 0,7 Prozent auf 23.770 Punkte zu. Stabilisierend wirkte die andauernde Beruhigung an den Anleihemärkten, wo zuletzt Renditesprünge vor dem Hintergrund hoher Staatsverschuldungen und hartnäckiger Inflation für Verunsicherung gesorgt hatten. Die deutsche Zehnjahresrendite kam um 2 Basispunkte zurück auf 2,72 Prozent.

Nach einem enttäuschenden JOLTS-Bericht am Vortag haben auch die ADP-Daten enttäuscht. Im August hat die US-Privatwirtschaft nur 54.000 Stellen geschaffen, die Erwartung lag bei 75.000. Allerdings fiel der ISM-Service-Index für August besser als erwartet aus. An den Märkten wird eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent eingepreist.

Unter Druck standen Teamviewer mit minus 7,6 Prozent auf 9,00 Euro. Hier belastete, dass Großaktionär Permira zum Preis von 9,20 Euro je Aktie seine Beteiligung komplett verkauft hat. Noch stärker abwärts ging es bei Jost-Werke mit einem Minus von 11,3 Prozent auf 47,20 Euro. Hier wurden 10 Prozent der Aktien platziert, rund 11 Prozent unter Schlusskurs vom Mittwoch.

SAP zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass US-Wettbewerber Salesforce Quartalszahlen vorgelegt hatte - garniert mit einem eher mauen Ausblick. SAP stiegen um 0,8 Prozent. Bei den zuletzt gut gelaufenen Rüstungstiteln kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen: Rheinmetall verloren 1,7 Prozent oder Hensoldt 3,6 Prozent.

MFE könnte weitere Prosieben-Aktien kaufen

Prosieben rückten 7,8 Prozent vor. Mit dem Ende des Tenders könnte MFE nun weitere Aktien von Prosiebensat1 am Markt erwerben, so ein Händler. Mit dem Übertreffen der Schwelle von 75 Prozent sei dazu nun auch erst einmal keine Mitteilung mehr nötig. "Offensichtlich spekuliert der Markt darauf", so der Händler. MFE hat sich 75,61 Prozent der Aktien gesichert.

Nemetschek gewannen nach dem Kauf von Firmus AI über die Tochtergesellschaft Bluebeam 1,7 Prozent. Firmus gelte als Pionier im Bereich der Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn, hieß es. Das Unternehmen setze auf Künstliche Intelligenz, um 2D-PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren.

Für Bewegungen sorgten auch Umstufungen. RWE zogen um 2 Prozent an, nachdem Bernstein das Papier auf "Outperform" erhöht hatte. Airbus stiegen um 1,2 Prozent. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" erhöht. Dagegen senkten die Analysten das Votum für MTU auf "Neutral". Der Kurs gab um 2,7 Prozent nach. Nach einer Hochstufung durch Jefferies legten SMA Solar gleich 6,3 Prozent zu. Im Windschatten gewannen Siemens Energy 3,7 Prozent.

Daneben gab es Indexänderungen. Sartorius und Porsche AG steigen aus dem DAX ab, Nachfolger sind Scout24 und Gea. Für Fielmann, sie steigen in den MDAX auf, müssen Evotec Platz machen. Für 1&1 geht es in den SDAX und den TecDAX. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    23.770,33 +0,7%   +18,5% 
DAX-Future                23.788,00 +0,7%   +16,5% 
XDAX                   23.766,83 +0,7%   +19,0% 
MDAX                   29.792,44 +0,2%   +16,2% 
TecDAX                   3.623,61 +0,3%   +5,8% 
SDAX                   16.461,95 -0,0%   +20,1% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 129,46  +18 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     25     13   1 2.826,9  47,0    3.319,1      53,3 
MDAX                    29     21   0  522,1  26,3     527,2      26,9 
TecDAX                   16     13   1  786,3  20,9     832,4      20,0 
SDAX                    38     28   4  102,9   7,6     109,1      8,7 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.