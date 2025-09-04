Anzeige / Werbung

Salesforce Aktie 2025: KI-Boom mit Agentforce - Chance oder Risiko?

Salesforce, 1999 in San Francisco gegründet, gilt als Pionier des Cloud-Computings und hat mit seinem webbasierten CRM-System den Softwaremarkt nachhaltig geprägt. Aus dem einstigen Spezialisten für Kundenmanagement ist in den vergangenen Jahren ein globaler Plattformanbieter für digitale Transformation geworden - mit Lösungen für Vertrieb, Marketing, Service und Datenanalyse. Besonders durch große Übernahmen wie Tableau (2019) und Slack (2021) hat Salesforce sein Portfolio deutlich erweitert, wenn auch auf Kosten einer höheren Verschuldung. Dennoch bleibt das Unternehmen profitabel und setzt mit seinen Innovationen neue Maßstäbe in der Branche.

Aktuell richtet sich der Fokus stark auf künstliche Intelligenz: Mit der Plattform Agentforce will Salesforce die nächste Stufe im Kundenservice zünden und sich langfristig als führender Anbieter im KI-getriebenen CRM positionieren. Gleichzeitig treibt das Unternehmen massive Aktienrückkäufe und eine klare Wachstumsstrategie voran - während Anleger die zuletzt schwächeren Ausblicke und Jobkürzungen kritisch bewerten. In unserer Analyse werfen wir heute einen Blick auf die neuesten Quartalszahlen, die Chancen und Risiken der KI-Offensive sowie auf das Chartbild der Salesforce-Aktie.

