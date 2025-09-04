Berlin (ots) -Auf der diesjährigen IFA präsentiert Tineco (https://global.tineco.com/events/ifa-2025.html) seine neuesten Technologien und Produktinnovationen. Besonders deutlich wird dabei, dass die neuen Features konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen drei Fokusmodelle: die beiden Nass-Trockensauger FLOOR ONE S9 Scientist und FLOOR ONE STATION S9 Artist sowie der leistungsstarke Akkustaubsauger PURE ONE A90S.Die Produkt Highlights im Überblick:- FLOOR ONE S9 Scientist: Der ultradünne und kabellose Nass-Trockensauger aus der FLOOR ONE S9 Serie besticht durch die zwei innovativen Funktionen Streak Free Scraper, der eine streifenfreie Reinigung ermöglicht sowie der HydroBurst Funktion, die durch den Einsatz des Wasserstrahls gezielt Schmutz entfernt.- FLOOR ONE STATION S9 Artist: Tinecos erster smarter Bodenreiniger mit einer Smart Refresh Station, die automatisch heißes Wasser nachfüllt und so sicherstellt, dass das Gerät stets einsatzbereit ist.- PURE ONE A90S: Der kabellose Staubsauger verfügt über eine eigens von Tineco entwickelte 3D Sense Brush, eine intelligente Bürste, die mehrere Highlights miteinander kombiniert und so eine Reinigung in allen Ecken ermöglicht.Mit seinen neuen Produkten und innovativen Funktionen unterstreicht Tineco einmal mehr seine Rolle als Pionier smarter Haushaltslösungen.Tineco präsentiert seine neuen Produkte vom 5. bis 9. September in Berlin in Halle 9, Stand 114.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6111309