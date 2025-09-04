DJ US-Rohöllagerbestände entgegen den Erwartungen gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. August ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,415 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,392 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,795 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,236 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,4 Millionen Barrel auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

