DJ MÄRKTE USA/Zinssenkungsfantasie trägt Aktien weiter nach oben

DOW JONES--Zinssenkungsfantasie und die weiter sinkenden Rentenrenditen stützen die Wall Street auch am Donnerstag. Zuletzt etwas schwächere Arbeitsmarktdaten hatten die Erwartung sinkender Zinsen erneut befeuert und entsprechend die Anleiherenditen sinken lassen. In dieses Bild passen auch der unerwartet schwache ADP-Arbeitsmarktbericht für August und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten: Beide Datenreihen untermauern die Einschätzung, dass sich der Jobmarkt abkühlt. Am Freitag folgt der offizielle Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat. Unbeeindruckt zeigt sich der Markt derweil vom ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im August stärker gestiegen ist als erwartet. Sein von S&P Global erhobenes Pendant sank dagegen überraschend deutlich. Beide Indizes verharrten jedoch oberhalb der Expansionsschwelle.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) gewinnt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 45.457 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,4 bzw. 0,3 Prozent an.

Eine erste Zinssenkung im September durch die Federal Reserve gilt mittlerweile mit einer eingepreisten Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent als gesichert. "Der Markt muss sich noch immer durch herausfordernde Wirtschaftsdaten kämpfen", sagt CFRA-Marktstratege Sam Stovall. Unterdessen erschien der Kandidat von US-Präsident Trump für den Vorstand der US-Notenbank, Stephen Miran, am Donnerstag vor einem Senatsausschuss. Er räumte dort ein, dass Trump ihn gewählt habe, weil er seine politischen Ansichten möge, stellte allerdings klar, dass die Unabhängigkeit der Fed allerhöchste Bedeutung habe.

Marktzinsen auf dem Rückzug

Am Rentenmarkt entspannt sich die Lage weiter - die Renditen geben erneut nach. Die der zehnjährigen US-Staatsanleihen sinkt um 3 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Zuletzt hatten die hartnäckig hohe Inflation und steigende Staatsschulden weltweit die Rentenrenditen nach oben getrieben. Trotz fallender Marktzinsen steigt der Dollar, der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Juli gestiegen. Das ist Wasser auf die Mühlen der Befürworter der protektionistischen Politik von US-Präsident Trump und stützt tendenziell den Greenback.

Die Ölpreise geben erneut deutlicher nach und bauen damit ihre Verluste vom Vortag aus. Hintergrund sind erneut Sorgen, dass die Gruppe Opec+ ab Oktober die Förderung ausweiten könnte. Zudem sind die Rohölvorräte der USA nach Daten der Energy Information Administration (EIA) entgegen den Erwartungen gestiegen. "Obwohl Insider betonten, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden ist, reicht das Signal aus, um die Preise in einem zu Überreaktionen neigenden Markt zu drücken", meint Rohstoffanalyst Ahmad Assiri von Pepperstone zu den Spekulationen um die Opec+. Laut Marktanalyst Ramy Zeytouni gibt es aber auch Anzeichen für eine niedrigere Nachfrage. Bei Gold werden nach den Rekordpreisen des Vortages Gewinne eingestrichen.

Unter den Aktien fallen Salesforce um 5 Prozent. Der Anbieter von Unternehmenssoftware hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, der Ausblick für das laufende Quartal fiel jedoch etwas enttäuschend aus. Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat nach der vielbeachteten Übernahme des Netzwerkausrüsters Juniper Networks besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. Der Kurs legt um 3,6 Prozent zu.

Credo Technology schießen um 8,3 Prozent in die Höhe. Der KI-Datenzentrenspezialist überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem ebenfalls über Markterwartung liegenden Ausblick. Die KI-Software-Gesellschaft C3.ai verschreckt dagegen mit einer schwachen Prognose, der Kurs rutscht um 3,4 Prozent ab. American Eagle Outfitters haussieren dagegen um rund 35 Prozent, der Modekonzern glänzt mit einer starken Prognose.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 45.457,15 +0,4% 185,92 +6,4% S&P-500 6.472,21 +0,4% 23,95 +9,6% NASDAQ Comp 21.569,90 +0,3% 72,17 +11,3% NASDAQ 100 23.497,01 +0,4% 82,17 +11,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 08:28 % YTD EUR/USD 1,1639 -0,2% 1,1661 1,1659 +12,6% EUR/JPY 173,01 +0,2% 172,66 172,79 +6,0% EUR/CHF 0,9389 +0,1% 0,9376 0,9376 -0,1% EUR/GBP 0,8670 -0,0% 0,8674 0,8680 +4,8% USD/JPY 148,65 +0,4% 148,06 148,20 -5,9% GBP/USD 1,3424 -0,1% 1,3444 1,3431 +7,4% USD/CNY 7,1110 +0,0% 7,1080 7,1097 -1,4% USD/CNH 7,1410 +0,0% 7,1395 7,1404 -2,7% AUS/USD 0,6511 -0,5% 0,6542 0,6524 +5,7% Bitcoin/USD 109.450,85 -2,3% 112.033,00 110.543,15 +18,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,51 63,97 -0,7% -0,46 -10,7% Brent/ICE 67,04 67,60 -0,8% -0,56 -9,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.554,21 3.559,43 -0,1% -5,22 +35,7% Silber 40,78 41,18 -1,0% -0,40 +42,5% Platin 1.176,47 1.222,00 -3,7% -45,53 +39,5% Kupfer 4,50 4,56 -1,4% -0,06 +9,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

