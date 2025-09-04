© Foto: Christian Lue - UnsplashDie Wall-Street-Banken Goldman Sachs und JPMorgan erwarten bei den europäischen Aktien neue Gewinne.Europäische Aktien könnten zum Jahresende aufgrund des verbesserten Wirtschaftswachstums und der hohen Renditen für die Aktionäre wieder Fahrt aufnehmen - davon zeigen sich führende Strategen an der Wall Street überzeugt. Experten von Goldman Sachs und JPMorgan rechnen damit, dass der Stoxx Europe 600 aus seiner monatelangen Seitwärtsbewegung ausbricht und neue Gewinne erzielt. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass der Index bis Ende 2025 um rund 2 Prozent auf etwa 560 Punkte zulegt. Ausschlaggebende Punkte seien verbesserte Konjunkturaussichten, eine vergleichsweise niedrige …Den vollständigen Artikel lesen ...
