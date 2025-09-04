Lenovo und Gruppo CRG Eigentümer der Marke Kalì Kart haben eine auf mehrere Jahre ausgelegte Technologiepartnerschaft geschlossen, um die Kart-Produktion weiterzuentwickeln und die Performance auf der Rennstrecke zu steigern.

Die KI-gestützten Technologien, Lösungen und Dienstleistungen von Lenovo werden im gesamten Unternehmen eingesetzt von der Geschäftsführung über die Ingenieure bis hin zu den Fahrern und alle wichtigen Funktionen auf der Rennstrecke und in der Zentrale unterstützen.

Außerdem wird die Lenovo Kart Academy ins Leben gerufen, um die Entwicklung der nächsten Generation von Motorsporttalenten zu fördern.

Heute gaben Lenovo und Gruppo CRG eine auf mehrere Jahre ausgelegte Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen das weltweit operierende Technologieunternehmen zum Technologiepartner der Gruppe wird. Das Ziel dabei: Die technischen Fähigkeiten der Organisation durch fortschrittliche Telemetrie und Datenanalyse zu erweitern und gleichzeitig die Kartproduktion am Hauptsitz zu optimieren. Im Zuge der Vereinbarung wird Lenovo auch Titelsponsor des nun umbenannten Lenovo Kalì Kart Team, das die vielversprechendsten Nachwuchsfahrer unter 16 Jahren fördert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903348208/de/

Kalì Kart wurde 1960 in Lonato del Garda, Italien, gegründet und gehört zu den bekanntesten Marken im internationalen Kartsport. Das Unternehmen befindet sich seit 1986 im Besitz der Gruppo CRG, einem der weltweit wichtigsten Innovations- und Produktionszentren der Kartindustrie. Kalì Kart und Gruppo CRG können gemeinsam auf 27 Weltmeistertitel, 26 internationale Titel sowie mehrere nationale Meisterschaftssiege zurückblicken. Im Laufe der Jahre hat die Unternehmensgruppe legendäre Fahrer wie Michael Schumacher und Alex Zanardi sowie aktuelle Formel-1-Stars wie Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nico Hülkenberg und in jüngerer Zeit Franco Colapinto und Gabriel Bortoleto unter Vertrag genommen und trainiert.

"Unsere Partnerschaft mit Lenovo wird den talentiertesten Fahrern auf ihrem Weg in den professionellen Motorsport strategische Ressourcen zur Verfügung stellen und uns helfen, durch die Bereitstellung der Technologie, die für den Erfolg in den umkämpftesten internationalen Meisterschaften erforderlich ist, einen neuen Standard für Innovation und Spitzenleistung auf den Kart-Rennstrecken weltweit zu setzen", so Marco Angeletti, Marketing Director bei Gruppo CRG. "Mit Lenovos Unterstützung werden wir die Qualität unserer Design- und Produktionsprozesse durch den Einsatz modernster KI-Tools enorm verbessern können. Wir haben bereits mit der Integration der innovativen Lenovo-Technologie begonnen und beeindruckende Ergebnisse bei der Datenanalyse vor Ort und remote sowie bei Simulationen erzielt."

Um sich auf den nächsten Entwicklungsschritt vorzubereiten, hat sich die Unternehmensgruppe an Lenovo gewandt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung einer erstklassigen Technologieinfrastruktur, um Innovationen im Sport voranzutreiben und die Leistung auf der Rennstrecke noch weiter zu verbessern. Angefangen bei leistungsstarken Workstations und KI-PCs bis hin zu KI-fähigen Servern, Motorola-Smartphones und innovativen Lösungen und Dienstleistungen wird die Technologie von Lenovo jeden Aspekt der Aktivitäten der Unternehmensgruppe unterstützen, ob Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung und -analyse, Fahrzeugdesign, aerodynamische Simulationen oder Remote-Zusammenarbeit und vieles mehr.

Die Technologie von Lenovo wird außerdem zur Ausbildung der Fahrer eingesetzt. Die Geräte von Lenovo werden für das Coaching eingesetzt, damit junge Sportler ihre Leistung analysieren und ihren Fahrstil besser verstehen können. Zudem wird die neue Lenovo Kart Academy gegründet, um die talentiertesten Fahrer zu fördern. In jeder Saison wird eine ausgewählte Gruppe von Nachwuchsstars aus dem Lenovo Kalì Kart Team an dem Programm teilnehmen und die exklusiven Ausbildungsmöglichkeiten nutzen können, unter anderem auch physisches und mentales Training in Zusammenarbeit mit Drittanbietern wie Formula Medicine. Die Fahrer der Academy werden außerdem Management-Unterstützung erhalten und von individuell auf sie zugeschnittenen Marketing- und Kommunikationsprogrammen profitieren, um ihnen in den kommenden Jahren den Weg in die Formel 1 zu ebnen.

"Wir sind sehr stolz darauf, Lenovos langjährige Erfolgsgeschichte im Motorsport durch die Partnerschaft mit Gruppo CRG fortzuschreiben. Der Motorsport ist das perfekte Testumfeld für unsere Technologie, die wir hier in einer anspruchsvollen, missionskritischen Umgebung bis an ihre Grenzen bringen und in der wir demonstrieren können, wie Innovationen den Betrieb optimieren, die Leistung steigern und ein noch besseres Erlebnis für alle schaffen können", so Alberto Spinelli, EMEA CMO bei Lenovo. "Diese Partnerschaft ist vor allem deswegen so wichtig, weil sie es uns ermöglicht, zum Fortschritt und zur Ausbildung der nächsten Generation von Fahrern beizutragen indem wir ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um schnellere Fahrer, bessere Teamplayer und letztendlich vollkommenere Sportler und Menschen zu werden."

Als einer der größten Anbieter von Computergeräten für den Bildungssektor weltweit engagiert sich Lenovo intensiv für die Förderung von Nachwuchstalenten und die Weiterentwicklung des MINT-Unterrichts durch eine Reihe globaler Initiativen und Partnerschaften, darunter beispielsweise STEM Racing. Gemeinsam mit der Gruppo CRG wird Lenovo Möglichkeiten zur Ausweitung dieser Partnerschaft über den Kartsport hinaus ausloten und dabei das Fachwissen, die Daten und die Persönlichkeiten des Teams dafür einsetzen, neue MINT-Initiativen für Schüler weltweit zu entwickeln.

Die Marke Lenovo wird im Rahmen der Partnerschaft prominent auf allen Karts und der offiziellen Bekleidung des Teams zu sehen sein angefangen bei den Rennanzügen und Helmen der Fahrer bis hin zu den Uniformen. Außerdem wird sie auf den Hospitality-Einrichtungen, der technischen Ausrüstung sowie den digitalen und sozialen Kanälen des Teams auftauchen.

Der bevorstehende FIA Karting World Cup, der am 28. September in Cremona, Italien, ausgetragen wird, wird die erste Gelegenheit sein, das Lenovo Kalì Kart Team unter seinem neuen Namen und Branding auf der Rennstrecke zu sehen, was den Beginn eines spannenden neuen Kapitels in der traditionsreichen Geschichte des Teams markiert.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit seiner klaren Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller ausgebaut und verfügt über ein umfassendes Portfolio an KI-fähigen, KI-vorbereiteten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in bahnbrechende Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle Menschen überall. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Über Gruppo CRG

Gruppo CRG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Go-Karts. Die Unternehmensgruppe besitzt zwei Marken CRG und Kalì Kart -, die sie direkt über zwei separate Rennteams managt, die an den FIA Karting Championships und den renommiertesten internationalen Veranstaltungen (WSK und Champions of the Future) teilnehmen. Außerdem produziert die Unternehmensgruppe Technologie für andere namhafte Kartmarken wie DR, Monster K und GP Racing. Sportlich gesehen gehört die Gruppo CRG mit 27 Weltmeisterschaften und 25 FIA World Cups sowie Hunderten von nationalen und kontinentalen Titeln zu den erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte des Kartsports. Kalì Kart und CRG sind auch die Teams, die mehrere Fahrer ausgebildet haben, die es in die Formel 1 geschafft haben, darunter Max Verstappen, Lewis Hamilton und in jüngerer Zeit Franco Colapinto und Gabriel Bortoleto ein Ergebnis des jahrelangen Engagements der Unternehmensgruppe für die Förderung und Entwicklung junger Karttalente. Neben seiner Racing-Sparte ist CRG auch im Kartverleih tätig und bietet dafür eine breite Palette an Karts an, darunter auch ein vollelektrisches Modell. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen über eine eigene, von der Marketingabteilung koordinierte Division Teambuilding- und Incentive-Veranstaltungen für Unternehmen. Die Unternehmensgruppe verfügt über ein Vertriebsnetzwerk mit über 100 Händlern auf fünf Kontinenten und produziert ihre Karts in Desenzano del Garda, Italien, in einer 12.500 m² großen Produktionsstätte mit mehr als 70 Mitarbeitern unter der Leitung von Präsident Giancarlo Tinini. Weitere Informationen über Gruppo CRG und Kalì Kart finden Sie auf den offiziellen Websites: www.kartcrg.com www.kalikart.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903348208/de/

Contacts:

Chiara Degradi, cdegradi@lenovo.com