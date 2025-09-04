DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 04-Sep-2025 / 18:25 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 4 September 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 4 September 2025 Number of ordinary shares purchased: 74,733 Highest price paid per share: 141.60p Lowest price paid per share: 133.40p Volume weighted average price paid per share: 135.5748p
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 307,259,333 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (307,259,333) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 135.5748p 74,733
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 371 141.60 08:04:00 00352092044TRLO1 XLON 156 141.60 08:04:00 00352092045TRLO1 XLON 512 140.40 08:06:00 00352093012TRLO1 XLON 169 138.60 08:06:57 00352093440TRLO1 XLON 351 138.60 08:06:57 00352093441TRLO1 XLON 535 140.00 08:17:11 00352096218TRLO1 XLON 533 139.40 08:17:17 00352096237TRLO1 XLON 539 138.80 08:33:00 00352101296TRLO1 XLON 2284 138.80 08:33:00 00352101297TRLO1 XLON 524 138.60 08:34:00 00352101574TRLO1 XLON 395 138.60 08:41:01 00352102999TRLO1 XLON 149 138.60 08:48:06 00352104459TRLO1 XLON 124 138.60 08:48:12 00352104491TRLO1 XLON 538 138.40 08:48:14 00352104502TRLO1 XLON 538 138.40 08:48:16 00352104507TRLO1 XLON 144 138.40 08:48:16 00352104508TRLO1 XLON 513 138.00 09:01:15 00352107601TRLO1 XLON 559 137.80 09:01:18 00352107610TRLO1 XLON 553 136.80 09:06:14 00352108731TRLO1 XLON 3495 137.00 09:06:14 00352108732TRLO1 XLON 553 136.80 09:06:14 00352108733TRLO1 XLON 548 135.40 09:10:26 00352110520TRLO1 XLON 359 135.20 09:10:26 00352110521TRLO1 XLON 189 135.20 09:10:26 00352110522TRLO1 XLON 533 134.40 09:10:35 00352110613TRLO1 XLON 525 134.60 09:10:35 00352110614TRLO1 XLON 525 134.60 09:10:40 00352110672TRLO1 XLON 548 134.20 09:19:18 00352116376TRLO1 XLON 524 134.00 09:19:18 00352116377TRLO1 XLON 524 133.80 09:19:18 00352116378TRLO1 XLON 538 134.00 09:35:20 00352121976TRLO1 XLON 528 135.00 09:35:27 00352122010TRLO1 XLON 136 135.60 09:52:11 00352126078TRLO1 XLON 389 135.60 09:52:11 00352126079TRLO1 XLON 534 135.20 09:52:28 00352126183TRLO1 XLON 267 134.80 09:53:03 00352126326TRLO1 XLON 258 134.80 09:53:03 00352126327TRLO1 XLON 380 134.80 09:53:09 00352126352TRLO1 XLON 147 134.80 09:53:09 00352126353TRLO1 XLON 521 135.00 10:07:55 00352131973TRLO1 XLON 407 135.00 10:07:55 00352131975TRLO1 XLON 523 134.60 10:07:55 00352131976TRLO1 XLON 524 134.00 10:07:58 00352132011TRLO1 XLON 553 135.20 10:16:00 00352134974TRLO1 XLON 200 135.40 10:17:06 00352135327TRLO1 XLON 541 135.20 10:17:06 00352135328TRLO1 XLON 541 135.00 10:17:06 00352135329TRLO1 XLON 530 134.80 10:17:06 00352135330TRLO1 XLON 531 134.80 10:17:07 00352135341TRLO1 XLON 120 134.80 10:17:09 00352135363TRLO1 XLON 556 135.00 10:20:18 00352136422TRLO1 XLON 516 134.80 10:20:40 00352136521TRLO1 XLON 452 135.00 10:21:40 00352136979TRLO1 XLON 527 134.40 10:25:45 00352139041TRLO1 XLON 520 134.00 10:30:55 00352141866TRLO1 XLON 200 134.80 10:51:05 00352155968TRLO1 XLON 71 134.80 10:51:05 00352155969TRLO1 XLON 7 134.60 10:51:32 00352156246TRLO1 XLON 200 135.00 10:54:54 00352158972TRLO1 XLON 517 135.00 10:55:20 00352159233TRLO1 XLON 552 135.00 10:55:25 00352159312TRLO1 XLON 553 135.00 10:55:25 00352159313TRLO1 XLON 452 135.00 10:55:25 00352159314TRLO1 XLON 98 135.00 10:55:25 00352159315TRLO1 XLON 1002 135.00 10:55:25 00352159316TRLO1 XLON 98 135.00 10:55:25 00352159318TRLO1 XLON 452 135.00 10:55:25 00352159319TRLO1 XLON 246 135.00 10:55:26 00352159322TRLO1 XLON 311 135.00 10:55:26 00352159323TRLO1 XLON 260 135.00 10:55:26 00352159324TRLO1 XLON 258 135.00 10:55:26 00352159325TRLO1 XLON 543 135.00 10:56:13 00352159790TRLO1 XLON 532 136.00 11:05:36 00352161355TRLO1 XLON 540 136.00 11:05:51 00352161363TRLO1 XLON 533 135.20 11:06:11 00352161386TRLO1 XLON 532 135.20 11:06:11 00352161387TRLO1 XLON 533 135.20 11:08:26 00352161478TRLO1 XLON 542 135.00 11:10:02 00352161538TRLO1 XLON 253 135.40 11:18:10 00352161990TRLO1 XLON 11 135.40 11:19:21 00352162033TRLO1 XLON 253 135.40 11:19:21 00352162034TRLO1 XLON 262 135.40 11:19:21 00352162035TRLO1 XLON 525 135.20 11:20:34 00352162084TRLO1 XLON 532 135.00 11:29:53 00352162507TRLO1 XLON 534 135.00 11:29:54 00352162508TRLO1 XLON 518 135.00 11:29:55 00352162509TRLO1 XLON 524 135.00 11:30:38 00352162542TRLO1 XLON 551 135.00 11:30:38 00352162543TRLO1 XLON 552 135.00 11:30:39 00352162544TRLO1 XLON 547 135.00 11:30:39 00352162545TRLO1 XLON 548 135.00 11:30:41 00352162546TRLO1 XLON 526 135.00 11:30:41 00352162547TRLO1 XLON 526 135.00 11:30:41 00352162548TRLO1 XLON 527 135.00 11:30:43 00352162580TRLO1 XLON 527 135.00 11:31:00 00352162609TRLO1 XLON 557 135.00 11:31:10 00352162614TRLO1 XLON 557 135.00 11:31:16 00352162618TRLO1 XLON 541 136.20 11:59:38 00352163363TRLO1 XLON 313 136.40 12:00:43 00352163400TRLO1 XLON 221 136.40 12:00:43 00352163401TRLO1 XLON 200 136.40 12:47:46 00352164843TRLO1 XLON 58 136.40 12:47:46 00352164844TRLO1 XLON 200 136.60 12:51:04 00352164898TRLO1 XLON 552 136.20 12:51:35 00352164928TRLO1 XLON 48 136.40 13:07:14 00352165330TRLO1 XLON 83 136.40 13:07:14 00352165331TRLO1 XLON 87 136.40 13:07:14 00352165332TRLO1 XLON 12 136.40 13:07:14 00352165333TRLO1 XLON 328 136.40 13:19:01 00352165595TRLO1 XLON 230 136.40 13:19:53 00352165609TRLO1 XLON 328 136.40 13:19:53 00352165610TRLO1 XLON 361 136.40 13:39:43 00352166074TRLO1 XLON 160 136.40 13:39:43 00352166075TRLO1 XLON 136 136.80 13:47:08 00352166194TRLO1 XLON 3 137.00 13:55:00 00352166375TRLO1 XLON 531 137.00 13:55:00 00352166376TRLO1 XLON 516 137.20 14:07:52 00352166862TRLO1 XLON 291 137.20 14:13:33 00352167071TRLO1 XLON 82 137.20 14:13:33 00352167072TRLO1 XLON 54 137.20 14:14:01 00352167085TRLO1 XLON 117 137.20 14:14:01 00352167086TRLO1 XLON 373 137.20 14:14:01 00352167087TRLO1 XLON 511 137.00 14:15:12 00352167160TRLO1 XLON 547 136.80 14:16:35 00352167212TRLO1 XLON 544 136.80 14:16:37 00352167227TRLO1 XLON 135 136.80 14:17:13 00352167272TRLO1 XLON 531 136.40 14:30:21 00352167686TRLO1 XLON 1103 136.20 14:34:14 00352167839TRLO1 XLON 263 136.20 14:34:14 00352167840TRLO1 XLON 54 136.20 14:34:14 00352167841TRLO1 XLON 222 136.00 14:50:44 00352168762TRLO1 XLON 317 136.00 14:50:44 00352168763TRLO1 XLON 66 136.20 14:51:47 00352168814TRLO1 XLON 116 136.20 14:51:47 00352168815TRLO1 XLON 7 136.00 14:52:34 00352168842TRLO1 XLON 7 135.80 15:05:09 00352169532TRLO1 XLON 519 135.80 15:05:09 00352169533TRLO1 XLON 511 135.40 15:11:22 00352169909TRLO1 XLON 530 135.00 15:11:22 00352169910TRLO1 XLON 537 134.80 15:11:23 00352169912TRLO1 XLON 613 135.20 15:29:12 00352170627TRLO1 XLON 125 135.20 15:37:32 00352171052TRLO1 XLON 438 135.00 15:37:32 00352171053TRLO1 XLON 105 135.00 15:37:32 00352171054TRLO1 XLON 528 134.80 15:37:33 00352171055TRLO1 XLON 539 134.20 15:37:59 00352171122TRLO1 XLON 1092 134.40 15:52:27 00352171887TRLO1 XLON 18 134.20 15:52:27 00352171888TRLO1 XLON 1048 134.20 15:52:27 00352171889TRLO1 XLON 1067 134.00 15:52:28 00352171890TRLO1 XLON 1033 134.00 15:52:28 00352171891TRLO1 XLON 481 134.40 15:52:53 00352171911TRLO1 XLON 1033 133.80 15:52:54 00352171912TRLO1 XLON 509 133.60 16:04:14 00352172665TRLO1 XLON 557 133.60 16:11:13 00352173217TRLO1 XLON 7 133.80 16:12:00 00352173276TRLO1 XLON 557 133.80 16:12:00 00352173277TRLO1 XLON 78 133.80 16:12:00 00352173278TRLO1 XLON 807 133.80 16:12:00 00352173279TRLO1 XLON 1595 133.80 16:12:00 00352173284TRLO1 XLON 556 133.80 16:12:06 00352173292TRLO1 XLON 310 133.80 16:13:30 00352173345TRLO1 XLON 510 133.40 16:13:30 00352173346TRLO1 XLON 558 133.40 16:13:42 00352173357TRLO1 XLON 557 133.80 16:13:43 00352173359TRLO1 XLON 521 133.60 16:13:43 00352173360TRLO1 XLON 20 133.60 16:13:43 00352173361TRLO1 XLON 140 133.80 16:13:44 00352173362TRLO1 XLON 18 133.80 16:13:44 00352173363TRLO1 XLON 557 133.80 16:13:44 00352173364TRLO1 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
