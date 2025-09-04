Die Auszeichnung folgt auf die Ernennung von Armis zum Leader in "Unified Vulnerability Management Solutions"

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure-Management und -Security, meldete heute seine Einstufung als Leader in "The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025". Diese Auszeichnung erfolgt kurz nach der Ernennung von Armis zum Leader in "The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025".

In diesem Forrester Wave-Report wird Armis als führendes Unternehmen eingestuft und erzielt die höchstmögliche Punktzahl bei neun wichtigen Kriterien. Laut dem Report "konzentriert sich die Vision von Armis auf die Bereitstellung eines unternehmensweiten Exposure-Managements, das über IoT- und OT-Geräte hinausreicht. Dieses Ziel wird durch seine Investitionen in Innovationen und Akquisitionen unterstützt. Die Roadmap orientiert sich an den Kundenprioritäten und antizipiert zugleich künftige Anforderungen, um die Entwicklung der Plattform im Einklang mit den Kundenbedürfnissen zu gewährleisten. Diese vorausschauende Strategie fördert die erfolgreiche Einführung und ermöglicht den Kunden, die Centrix-Plattform erfolgreich zu implementieren."

"Wir sind stolz auf die erneute Anerkennung durch Forrester als Leader und die besondere Würdigung unserer Effektivität durch unsere Kunden. Schließlich ist es unsere wichtigste Mission, Geschäftsergebnisse und messbare Erfolge für unsere Kunden zu erzielen", so Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Ich bin davon überzeugt, dass Armis sich von anderen evaluierten Anbietern auch durch seine Innovationskraft, Vielseitigkeit und die Breite seines Plattformangebots abhebt. Armis wird weiterhin den Branchenstandard für die Absicherung des IoT als wichtige und verstärkt ins Visier geratene Asset-Klasse setzen, die für die Gesamtsicherheit unverzichtbar ist."

Armis Centrix for OT/IoT Security erhielt die höchstmögliche Punktzahl für die Kriterien Geräteidentifizierung und -klassifizierung, künstliche Intelligenz, Schwachstellenbewertung und -behebung, Überwachung von Netzwerkbedrohungen, Compliance-Mapping, Vision, Innovation, Roadmap und Akzeptanz. Die Lösung wurde speziell zum Schutz von OT- und IoT-Assets in industriellen, kritischen Infrastrukturen und Unternehmensumgebungen entwickelt und hilft Unternehmen, ihre OT/IoT-Ökosysteme präzise und effizient zu überwachen, zu sichern und zu verwalten, um die allgemeine Sicherheit zu optimieren.

Dem Bericht zufolge bietet "Armis eine umfangreiche Bestandsliste mit Geräteinformationen, die Sicherheitsanalysten eine Bewertung des Status von erkannten Assets ermöglicht, ohne eine unmittelbare Drittanbieter-Integration zu erfordern. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Schwachstellenbewertung, Behebung und robustes Compliance-Mapping zur Validierung der Einhaltung von Branchenstandards."

Der Report "The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025" evaluiert neun Anbieter anhand einer umfangreichen und stringenten Auswahl aktueller Angebots- und Strategiekriterien, um Sicherheitsverantwortlichen bei der Auswahl der jeweils am besten geeigneten Lösung zu unterstützen.

Hier erfahren Sie mehr über die Positionierung von Armis in "The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025".

Weitere Informationen zu Armis Centrix, der Plattform für Cyber Exposure-Management, finden Sie hier.

Weitere Analystenberichte zu Armis stehen auf unserer Analyst Relations-Webseite zur Verfügung.

Forrester empfiehlt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsberichten erwähnt werden, und erteilt keine Empfehlungen hinsichtlich der Auswahl von Produkten oder Dienstleistungen bestimmter Unternehmen oder Marken auf Grundlage der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester erhalten Sie hier

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903159171/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com