Vaduz (ots) -Die Schweizerische Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat für den 4. und 5. September 2025 zu einem Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder sowie deren Ehepartner nach Bad Ragaz und St. Gallen eingeladen. Der Erbprinz und die Erbprinzessin von und zu Liechtenstein nehmen an diesem Treffen teil.Schwerpunktthemen des diesjährigen Arbeitsgesprächs sind die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen. Insbesondere wird nach einem Inputreferat von Prof. Dr. Stefan Bühler, Stv. Rektor der Universität St. Gallen, zum Thema "Europäische Wettbewerbsfähigkeit" diskutiert.Nach dem ersten Tag in Bad Ragaz fährt man per Zug nach St. Gallen, wo eine Besichtigung des Textilmuseums, ein Spaziergang durch die Altstadt und die Besichtigung der Kathedrale sowie der Stiftsbibliothek auf dem Programm stehen.Pressekontakt:Sekretariat S.D. Erbprinz Alois von und zu LiechtensteinSchloss VaduzFL-9490 VaduzTel. +423 / 238 12 00mailto: se@sfl.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100934741