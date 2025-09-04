Mit dem P1 hat Arspura heute auf der IFA eine smarte IQV Dunstabzugshaube der nächsten Generation vorgestellt. Mit seiner Echtzeitüberwachung von Schadstoffen, einem Luftdurchsatz von bis zu 13 Kubikmetern pro Minute und einem leckagefreiem Luftstrom setzt der Arspura P1 neue Maßstäbe.

Arspura P1 Better Air Pure Life

Dank einer Echzeitüberwachung wird dem Nutzer auf dem Display der aktuelle PM2.5-Wert angezeigt. Diese sehr feinen Staubpartikel entstehen beim Kochen und Braten, sie können laut Umweltbundesamt tief in die Lunge eindringen und Schäden verursachen.

Durch den effektiven Abzug dieser Partikel, verbunden mit einem leckagefreien Design und einem Luftdurchsatz von bis zu 13 Kubikmetern pro Minute sind Hobbyköche und Profis effektiv vor Schadstoffen geschützt.

Ein hocheffizienter, bürstenloser Gleichstrommotor sorgt für starken, stabilen Abzug, reduzierte Geräuschentwicklung und längere Lebensdauer: "Arspura wurde mit einer einfachen Mission gegründet: die Kochgesundheit jeder Familie durch Technologie zu schützen", so CEO Dr. Ray Ren, der das Produkt auf der Dream Stage in Halle 25 im Detail vorgestellt hat.

Der P1 verfügt über ein TÜV-Zertifikat und wird Anfang Dezember zu einem Nettopreis von 1499 Euro erhältlich sein, die erweitere Version P2 ist ab Anfang 2026 für netto 1699 Euro verfügbar. Der Arspura P2 erweitert die Stärken des P1 durch CO- und Gaslecküberwachung sowie Negativ-Ionen-Reinigung. Er setzt damit einen neuen Standard für Sicherheit, Effizienz, und Frische.

Digitale Pressemappe: https://www.fiuweb.de/arspura-presskit-2025 Datenblatt: https://www.fiuweb.de/arspura-p1-data Kontakt für Rückfragen: https://www.fiuweb.de/arspura/ arspura@fiuweb.de

Arspura Unternehmensinfos

"Better Air, Pure Life" mit diesem Slogan hat sich das 2016 gegründete Unternehmen Arspura zum Ziel gesetzt, innovative Haushaltsgeräte mit Fokus auf gesundes Kochen zu entwickeln. Auf der IFA 2025 stellt Arspura die neue smarte Dunstabzugshaube P1 mit brandneuen Technologien vor im Fokus steht dabei eine harmonische Verbindung von Gesundheit und Ästhetik.

PR: Fiuweb Services GmbH

Tal 44

80331 München

+49 89 12 41 47 93

arspura@fiuweb.de

Youtube: @arspura

Web: www.arspura.com

IFA: Halle 25 Dreamstage

PR: www.fiuweb.de/arspura

www.fiuweb.de

Geschäftsführer:

Martin Fiutak