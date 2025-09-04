© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaGoldman Sachs sieht 2026 als entscheidend für die US-Telekommunikationsbranche. Die Unternehmen könnten dank Netzwerkmodernisierung und Zusatzdiensten punkten.Goldman Sachs sieht das Jahr 2026 als entscheidend für die US-Telekommunikations- und Kabelbranche. Die Konkurrenz bei Mobilfunk- und Festnetzdiensten nimmt zu. Die Anbieter reagieren nicht mehr nur über Preisaktionen, sondern setzen auf Paketangebote, Netzwerkmodernisierung und Zusatzdienste wie Streaming oder Künstliche Intelligenz. AT&T, T-Mobile und Verizon profitieren AT&T und T-Mobile erhielten Kaufempfehlungen von Goldman Sachs. Beide sollen von starkem EBITDA-Wachstum, hoher Free-Cashflow-Quote und steigenden Ausschüttungen an …Den vollständigen Artikel lesen ...
