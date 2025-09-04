Das innovative Silikongel widersteht Temperaturen von bis zu 180 °C für IGBT-Module der Generation 7

Dow (NYSE: Dow) hat heute DOWSIL EG-4175 Silicone Gel auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine äußerst zuverlässige Schutzlösung für IGBT-Module (Insulated Gate Bipolar Transistor) der nächsten Generation, die mit höheren Spannungen betrieben werden. Dieses hochentwickelte Material widersteht den hohen Temperaturen, die bei diesen IGBTs auftreten, und bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit, geringere Leistungsverluste und einen höheren Wirkungsgrad in Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) sowie Wechselrichtern für Photovoltaikmodule (PV) und Windkraftanlagen.

DOWSIL EG-4175 Silicone Gel is a protective solution, for next-generation insulated gate bipolar transistor (IGBT) modules, that withstands temperatures up to 180°C. This innovative gel from Dow supports greater reliability, lower power losses and higher power efficiencies in high-voltage power electronics for electric vehicles and renewable energy applications.

Das neue Produkt DOWSIL EG-4175 Silicone Gel von Dow hält Temperaturen von bis zu 180 °C stand und ergänzt das wachsende Lösungsportfolio von Dow im Bereich der Leistungselektronik. Außerdem absorbiert das Material Vibrationen und besitzt selbstheilende Eigenschaften, die kleine Risse ohne äußere Einwirkung reparieren. Es bietet eine primerlose Haftfestigkeit für verbesserten Modulschutz und härtet bei Raumtemperatur aus, wodurch eine überragende Energieeffizienz gewährleistet wird. Zur Verkürzung der Zykluszeiten kann auch eine wärmebeschleunigte Aushärtung eingesetzt werden.

"Dow erweitert sein IGBT-Materialportfolio, um dem aufkommenden Trend zu höheren Leistungsdichten zu begegnen", so Cathy Chu, Global Strategic Marketing Director, Consumer and Electronics, Dow. "Aufgrund seiner höheren Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wird dieses neue Silikongel unseren Kunden die Entwicklung und Herstellung von IGBT-Modulen mit höherer Dichte und Energieeffizienz ermöglichen. Dies bekräftigt das Engagement von Dow für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien, die beide einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Reduzierung der CO2-Emissionen leisten."

Die Markteinführung von DOWSIL EG-4175 Silicone Gel unterstützt wichtige Trends im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Bei Elektrofahrzeugen wird die Batteriespannung von 400 V auf 800 V erhöht, um einen effizienteren Hauptwechselrichter und kürzere Ladezeiten zu ermöglichen. Bei Photovoltaik- und Windkraftanlagen steigt die Leistungsdichte von Wechselrichtern. Dies verbessert die Energieeffizienz und unterstützt die Bewältigung größerer elektrischer Lasten. Aufgrund der höheren Sperrschichttemperatur, die mit höheren Spannungen und größeren elektrischen Lasten der IGBT-Technologie der 7.Generation einhergeht, muss ein Silikongel starke dielektrische Eigenschaften und eine verbesserte thermische Beständigkeit aufweisen.

Das Dow-Portfolio an dielektrischen Gelprodukten auf Silikonbasis bietet Wärmebeständigkeit, elektrische Isolierung, Verkapselung, Spannungsentlastung sowie Schutz vor mechanischen und Umwelteinflüssen. Das erweiterte DOWSIL EG-4175 Silicone Gel des Unternehmens baut auf diesen Merkmalen auf und bietet eine Reihe weiterer Vorteile, darunter hohe thermische Beständigkeit, geringe Silikonölablagerungen und primerlose Haftfestigkeit. Gele sind eine spezielle Klasse von Verkapselungsmitteln, die durch die Vernetzung ein extrem weiches Material bilden und dabei die Dimensionsstabilität eines Elastomers bieten.

DOWSIL EG-4175 Silicone Gel ergänzt das existierende DOWSIL EA-7158 Adhesive als Teil der Gesamtlösung von Dow für IGBT-Module. DOWSIL EA-7158 Adhesive ist ein hochfestes Einkomponenten-Silikonprodukt, das auf vielen Oberflächen eine exzellente Haftfestigkeit ohne Primer bietet. Dieses lösungsmittelfreie, nicht fließende Material härtet unter Wärmeeinwirkung rasch aus und ist transluzent.

Sowohl DOWSIL EG-4175 Silicone Gel als auch DOWSIL EA-7158 Adhesive sind weltweit erhältlich.

Informationen zu Dow

Dow (NYSE: DOW) gehört zu den weltweit führenden Materialwissenschaftsunternehmen und bedient Kunden in wachstumsstarken Marktsegmenten wie Verpackung, Infrastruktur, Mobilität und Verbraucheranwendungen. Unsere globale Reichweite, die Integration und Größe unserer Vermögenswerte, unsere zielgerichtete Innovation, unsere führende Marktposition und unser Einsatz für Nachhaltigkeit verhelfen uns zu rentablem Wachstum und tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Wir betreiben Produktionsstätten in 30 Ländern und beschäftigen rund 36.000 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte Dow einen Umsatz von rund 43 Milliarden US-Dollar. Verweise auf Dow oder das Unternehmen beziehen sich auf Dow Inc. und seine Tochtergesellschaften. Besuchen Sie www.dow.com, um mehr über uns und unser Ziel zu erfahren, das innovativste, kundenorientierteste, inklusivste und nachhaltigste Materialwissenschaftsunternehmen der Welt zu sein.

