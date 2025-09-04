© Foto: Alex Brandon - APUS-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, die USA könnten gezwungen sein, Handelsabkommen mit der Europäischen Union, Japan und Südkorea sowie anderen Partnern aufzulösen.US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, die USA könnten gezwungen sein, Handelsabkommen mit der Europäischen Union, Japan und Südkorea sowie anderen Partnern aufzulösen, sollte das Land in einem Fall vor dem Obersten Gerichtshof zu Zöllen verlieren. Trump sagte vor Reportern im Weißen Haus, seine Regierung werde den Obersten Gerichtshof bitten, ein Urteil eines US-Berufungsgerichts von letzter Woche aufzuheben, das viele seiner Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Gleichzeitig äußerte Trump jedoch, er sei …Den vollständigen Artikel lesen ...
