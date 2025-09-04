© Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpaÖkonomen erwarten, dass der Arbeitsmarktbericht vom Freitag die schwächste Phase des US-Beschäftigungswachstums seit der Pandemie verlängert - und damit wohl den Weg für eine Zinssenkung der Federal Reserve ebnet.Laut dem Median einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen dürften die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) im August um 75.000 gestiegen sein. Das wäre der vierte Monat in Folge mit einem Zuwachs unter 100.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 4,3 Prozent steigen - der höchste Stand seit 2021. [spotify]7AVm3TnuQUG9KKihXisBWK[/spotify] Die Neueinstellungen haben sich in den vergangenen Monaten spürbar abgekühlt, da Unternehmen mit schwächerer …Den vollständigen Artikel lesen ...
