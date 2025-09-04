Die australische Softwarefirma Atlassian, bekannt für das Projekttool Jira, verleibt sich The Browser Company ein. Das Startup, das die Browser Dia und Arc entwickelt hat, kostet 610 Millionen US-Dollar. Geplant ist jetzt ein KI-Browser für die Arbeit. Browser sind ursprünglich entwickelt worden, damit Nutzer:innen durch das Internet surfen konnten - um Nachrichten zu lesen, Videos anzusehen und Rezepte zu finden. Mittlerweile sind Browser allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
