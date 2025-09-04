DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.817 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag sind die Kurse von der fest tendierenden Wall Street noch etwas nach oben gezogen worden. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht. Die Anleger warteten gespannt auf das Highlight der Woche: den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.817 23.770 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 04, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)

