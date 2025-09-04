Brückenschlag zwischen traditionellen Finanzmärkten und On-Chain-Märkten, Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen Vermögenswerten

Heute gab Ondo Finance, ein führendes Unternehmen im Bereich blockchainbasierter Finanzinnovationen und tokenisierter realer Vermögenswerte, die Einführung von Ondo Global Markets bekannt, seiner Plattform für tokenisierte US-Aktien und ETFs. Die Plattform basiert auf einer strategischen Integration mit Alpaca, einem selbst abwickelnden Broker-Dealer und einer Brokerage-Infrastruktur-API für den Handel mit Aktien, ETFs und Optionen sowie Kryptowährungen.

Laut einem Bericht von McKinsey könnte die tokenisierte Marktkapitalisierung bis 2030 über verschiedene Anlageklassen hinweg rund 2 Billionen US-Dollar erreichen. Dieser erwartete Anstieg der Marktnachfrage nach tokenisierten Vermögenswerten wie US-Aktien und ETFs kommt zu einer Zeit, in der globale Investoren weiterhin mit Hindernissen konfrontiert sind, darunter strenge Marktzugangsregeln, hohe Mindestbeträge und umständliche Abwicklungsprozesse. Die Zusammenarbeit zwischen Ondo und Alpaca zielt darauf ab, diese Hindernisse zu beseitigen.

Ondo Global Markets wird durch die Broker-API von Alpaca unterstützt und bietet Folgendes an:

Über 100 Vermögenswerte live, über 1.000 in Vorbereitung Führende tokenisierte Aktien und ETFs sind jetzt verfügbar, mit Plänen, bis Jahresende auf über 1.000 zu skalieren

Führende tokenisierte Aktien und ETFs sind jetzt verfügbar, mit Plänen, bis Jahresende auf über 1.000 zu skalieren Übertragbar rund um die Uhr Tokenisierte Aktien und ETFs sind Peer-to-Peer übertragbar und rund um die Uhr verfügbar, sofern dies zulässig ist

Tokenisierte Aktien und ETFs sind Peer-to-Peer übertragbar und rund um die Uhr verfügbar, sofern dies zulässig ist Deep Liquidity Global Markets bietet On-Chain-Investoren einen Zugang, der der traditionellen Börsenliquidität ähnelt

Global Markets bietet On-Chain-Investoren einen Zugang, der der traditionellen Börsenliquidität ähnelt In DeFi verwendbar Ondo-Vermögenswerte verhalten sich wie Stablecoins, was die Verwendung und Automatisierung vereinfacht und die Verwendung tokenisierter Aktien in DeFi ermöglicht

Ondo-Vermögenswerte verhalten sich wie Stablecoins, was die Verwendung und Automatisierung vereinfacht und die Verwendung tokenisierter Aktien in DeFi ermöglicht Branchenunterstützung Ondo-Token-Aktien werden vollständig durch US-Aktien und ETFs gedeckt, die von US-Broker-Dealern und unabhängigen Wertpapiermaklern verwahrt werden

Ondo Global Markets ist jetzt in qualifizierten Märkten im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und Lateinamerika verfügbar und bietet Zugang zu über 100 tokenisierten US-Aktien und ETFs. Bis Ende des Jahres soll das Angebot auf über 1.000 Vermögenswerte erweitert werden.

"Globale Investoren sahen sich in der Vergangenheit aufgrund hoher Gebühren, eingeschränkter Zugänglichkeit, Transferproblemen, fragmentierten Plattformen und geografischen Beschränkungen mit Hindernissen beim Zugang zu den US-Wertpapiermärkten im Wert von rund 63 Billionen US-Dollar konfrontiert, wodurch Millionen von Menschen vom Kapitalmarkt ausgeschlossen wurden", sagt Ian De Bode, Chief Strategy Officer bei Ondo Finance. "Durch die Zusammenarbeit mit Alpaca können wir US-Aktien und ETFs mit der Geschwindigkeit, Zugänglichkeit und Programmierbarkeit der Blockchain für diese globalen Investoren tokenisieren."

"Die Zukunft des Finanzwesens liegt in der Überbrückung traditioneller und dezentraler Märkte", sagt Yoshi Yokokawa, CEO und Mitbegründer von Alpaca. "Ondo spiegelt dies wider, und Alpaca hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Transformation weltweit mit der dafür erforderlichen Infrastruktur zu ermöglichen."

Diese Zusammenarbeit unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung der Finanzlandschaft, in der bestimmte Anlagechancen durch den Einsatz von Technologie weltweit leichter zugänglich werden könnten. Ondo Global Markets ist derzeit auf Ethereum verfügbar, Solana und BNB Chain werden in Kürze folgen.

Über Alpaca

Alpaca ist ein in den USA ansässiger Broker-Dealer mit eigener Clearingstelle und einer Brokerage-Infrastruktur für Aktien, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere, 24/5-Handel und Optionshandel, der über 170 Mo. USD an Finanzmitteln aufgebracht hat. Alpaca wird von weltweit führenden Investoren unterstützt, darunter Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund und Y Combinator. Weitere Informationen finden Sie unter: alpaca.markets

Über Ondo Finance

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Seine Mission ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte auf die Blockchain bringen. Weitere Informationen finden Sie unter: ondo.finance

Bitte lesen Sie Characteristics and Risks of Standardized Options, bevor Sie in Optionen investieren.

Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Disclosure Library. Kryptowährungen sind hochspekulativ, volatil und können zu einem vollständigen Wertverlust führen. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen.

Tokenisierungsdienste sind nicht in allen Ländern verfügbar. Alpaca Crypto LLC bietet Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte an, während die den tokenisierten Vermögenswerten zugrunde liegenden Wertpapiere von Alpaca Securities LLC verwahrt werden. Keine der beiden Unternehmen ist Emittent von Vermögenswerten oder an deren Tokenisierung beteiligt. Tokenisierte Vermögenswerte werden von Dritten ausgegeben, stellen keine direkten Beteiligungen dar und sind mit besonderen Risiken verbunden. Bitte lesen Sie die Tokenization Disclosure für Informationen zu Risiken.

Alpaca Securities LLC (Mitglied der FINRA SIPC) und Alpaca Crypto LLC (NMLS# 2160858, ein bei der FinCEN registriertes MSB, kein Mitglied der FINRA/SIPC) sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von AlpacaDB, Inc.; Kryptowährungen bergen einzigartige Risiken und sind nicht durch die FDIC oder SIPC geschützt. Dies ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowährungen oder zur Eröffnung eines Kontos in einer Rechtsordnung, in der Alpaca nicht registriert oder lizenziert ist.

Alpaca und Ondo Finance sind nicht miteinander verbunden; keine der beiden Parteien haftet für die Verbindlichkeiten der anderen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

