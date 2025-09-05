500 Global, eine der weltweit aktivsten Venture-Capital-Gesellschaften1, und dcamp, die führende Stiftung Südkoreas zur Förderung des Unternehmertums, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die das Wachstum koreanischer Startups bei ihrer Expansion in den US-Markt fördern soll.

Signing ceremony held at 500 Global's Palo Alto headquarters on August 28, 2025, featuring Christine Tsai and Younghoon Park

Gestützt auf ihre Erfahrung bei der Unterstützung vielversprechender Gründer werden 500 Global und dcamp koreanische Startups ermitteln, die für die internationale Expansion und Investition bereit sind. Ausgewählte Startups werden am 500 Global Flagship Accelerator in Silicon Valley teilnehmen, um den US-Markt besser verstehen zu können, sich mit dem lokalen Ökosystem zu vernetzen und Wachstumschancen zu entwickeln.

Younghoon Park, CEO von dcamp, sagte:

"Durch diese strategische Partnerschaft möchten wir das Beste des koreanischen Unternehmergeists mit dem bewährten Ökosystem in Silicon Valley verbinden. dcamp hatte schon immer die Mission, koreanische Startup-Unternehmen mit den richtigen Tools und Möglichkeiten zu unterstützen. Die Partnerschaft mit 500 Global ist ein transformativer Schritt, der unsere Unternehmer in die Lage versetzt, weltweit erfolgreich zu sein."

Diese Partnerschaft baut auf einer langjährigen Beziehung auf, die 500 Global seit 2012 mit Korea pflegt. Durch dedizierte lokale Fonds und Programme in Seoul hat 500 Global Startups wie CardMonster ein KI-gestütztes Gaming-Studio, das wichtige IPs mit dem Markt für Tischspiele verbindet bei ihrer weltweiten Expansion unterstützt. Nach einer Seed-Investition von 500 Korea reiste CardMonster in die USA und vernetzte sich mit GTM-Mentoren von Stripe und KI-Hyperscalern. Am 7. Oktober wird das Startup beim Flagship Demo Day in San Francisco dabei sein.

Christine Tsai, CEO und Gründungspartnerin von 500 Global, sagte:

"Unsere Partnerschaft mit dcamp unterstreicht unsere langjährige Überzeugung, dass es auf der ganzen Welt ehrgeizige, talentierte Gründer gibt. Das dynamische Startup-Ökosystem Koreas ist bereit für den weltweiten Markt, und wir freuen uns, dieses Potenzial fördern zu können, indem wir koreanischen Gründern Zugang zu den Chancen, Ressourcen und Netzwerken ermöglichen, die Silicon Valley und die Welt bieten."

Die Partnerschaft wurde am 28. August 2025 bei einer Unterzeichnungszeremonie am Unternehmenssitz von 500 Global in Palo Alto öffentlich eingeleitet. Daran teil nahmen Christine Tsai und Younghoon Park, die den Einsatz beider Organisationen für die Förderung des globalen unternehmerischen Erfolgs symbolisierten.

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Venture-Capital-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. US-Dollar2 und investiert in Gründerinnen und Gründer, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristige Werte erschließen und Wirtschaftswachstum und Entwicklung vorantreiben können. 500 Global hat bereits über 5.000 Gründerinnen und Gründer von mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern unterstützt. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Gesamtwert von rund einer Milliarde US-Dollar und in über 150 Unternehmen mit einem Gesamtwert von über hundert Millionen US-Dollar investiert (private, börsennotierte und ausgegliederte Unternehmen). Allein in Korea besitzt 500 Global drei dedizierte Fonds und mehr als 80 Portfoliounternehmen. Unsere mehr als 175 Teammitglieder sind in über 25 Ländern tätig und bringen Erfahrungen als Unternehmer, Investoren und Führungskräfte aus einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Über dcamp

??dcamp ist eine Plattform, die im Rahmen der Banks Foundation for Young Entrepreneurs durch Spenden der 19 Finanzinstitute Koreas gegründet wurde und das Wachstum von Startup-Unternehmen fördert. Wie ihr Motto "Startup-Wachstumspartner" suggeriert, bietet dcamp eine umfassende Investitions- und Inkubationsinfrastruktur, um Unternehmern zu explosivem Wachstum zu verhelfen. Seit der Gründung 2012 hat dcamp aktiv das Wachstum von Startups in frühen Phasen unterstützt. 2024 wurde die Strategie zur Förderung von Startups in den Phasen Pre-A und Series A durch Lancierung von "dcamp 2.0" erneuert. Jedes Vierteljahr werden mit Schwerpunkt auf ICT, Deep Tech und Climate Tech maximal 10 Startups ausgewählt, die komplexe und individuelle Unterstützung erhalten, um die "Death Valley"-Phase zu überstehen. dcamp hilft Startups mit verschiedensten Ressourcen dabei, Schwierigkeiten beim Wachstum zu meistern und weiterzukommen, darunter Kapitalinvestition, Fondsinvestition, Büroflächen, Bildungsprogramme, Mitarbeitergewinnung, Networking, Werbeunterstützung und globale Expansion.

Auf der Grundlage der PitchBook's 2024 Global League Tables.

Die Berechnung des verwalteten Vermögens (AUM) basiert auf internen Schätzungen, Stand 31. März 2025.

