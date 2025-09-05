KI und datenbasierte Erkenntnisse optimieren Flottensicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit

AACHEN, Deutschland, Sept. 05, 2025, ein führendes Unternehmen im Bereich vernetzter Fahrzeuge und Flottenmanagement, hat mehr als fünf Millionen Abonnements für vernetzte Fahrzeuge weltweit erreicht. Dieser Meilenstein und das schnelle Wachstum - die letzte Million wurde vor weniger als zwei Jahren erzielt - unterstreichen die Rolle des Unternehmens als Vorreiter für vernetzte Mobilität und Innovationstreiber im Bereich Datennutzung und KI-Integration.



"Geotabs Entwicklung ist von unermüdlicher Innovationskraft geprägt. Mit 630 Patenten weltweit haben wir die Branche in den letzten 25 Jahren maßgeblich beeinflusst. Der Meilenstein von fünf Millionen Abonnements zeigt, dass unser datengestützter Ansatz im Flottenmanagement konkrete Herausforderungen löst, mit denen Unternehmen täglich konfrontiert sind", so Neil Cawse, Gründer und CEO von Geotab. "Mit Blick auf die schnelle Verbreitung von KI erwarten wir, dass die kommenden fünf Jahre ebenso transformativ sein werden wie die vergangenen 25."

Wie Geotab-Daten Kunden zu effizienten Flotten verhelfen

Die Datenanalysen von Geotab unterstützen Flottenkunden dabei, ihren Betrieb zu optimieren - etwa durch die Reduzierung unerwarteter Fahrzeugausfälle, verbesserte Sicherheit und niedrigere Tageskilometer dank effizienter Routenplanung. Auf diese Weise können Fuhrparkmanager Kraftstoff- und andere Betriebskosten sparen und gleichzeitig ihre Umweltbelastung reduzieren.

Möglich wird das durch die enorme Datenmenge aus fünf Millionen Abonnements: Sie liefert täglich über 100 Milliarden Datenpunkte - das sind mehr als 37 Billionen Datenpunkte pro Jahr. Diese Daten versorgen die KI- und Machine-Learning-Modelle von Geotab mit genauen Benchmarks, vorausschauenden Analysen und wertvollen Erkenntnissen. So können Flotten jeder Größe schneller fundierte Entscheidungen treffen.

25 Jahre Innovation als Basis des 5-Millionen-Erfolgs

Geotab feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit wuchs das Unternehmen mit Fokus auf Innovation und Expansion von einem Zwei-Personen-Startup zu einer globalen Organisation mit mehr als 2.900 Mitarbeitenden. Seine Position als Branchenführer festigte Geotab durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die kontinuierliche Erweiterung seiner offenen Plattform und den Aufbau eines Ökosystems mit über 700 Partnern weltweit. In den letzten zehn Jahren ist auch der Geotab Marketplace kontinuierlich gewachsen und bietet Kunden nun beinahe 530 Lösungen zur Auswahl.

