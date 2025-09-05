Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute die Ergebnisse einer neuen Total Economic Impact (TEI) Studie bekannt, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde. Die Studie ergab, dass Organisationen, die die Boomi Enterprise Platform nutzen, eine Kapitalrendite von 347% und einen Nettobarwert (NPV) in Höhe von 9,8 Mio. US-Dollar über drei Jahre mit einer Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten erzielten.

Die Studie, die von Boomi in Auftrag gegeben wurde, bewertet den Geschäftsnutzen, die Kosteneinsparungen und die erzielten Effizienzsteigerungen von Unternehmen, die die Boomi Enterprise Platform zur Integration, für API-Management, Datenmanagement, Automatisierung und AI-Readiness nutzen. Auf der Grundlage ausführlicher Interviews mit globalen Kunden von Boomi in den Branchen Fertigung, Energie und Hochtechnologie hat Forrester eine zusammengesetzte Organisation aufgebaut, um die finanziellen Auswirkungen zu modellieren, Boomi in großem Maßstab einzusetzen.

Boomi bietet seinen Kunden weiterhin einen hohen Mehrwert: die neueste Forrester TEI-Studie berichtet über einen Nettobarwert in Höhe von 9,8 Mio. US-Dollar und eine Amortisationsdauer von weniger als sechs Monaten wobei Boomi überzeugt ist, dass dies die schnelle Time-to-Value und die langfristigen Auswirkungen der Boomi Enterprise Platform unterstreicht.

Da Organisationen über die traditionelle digitale Transformation hinausgehen und in das Zeitalter der agentischen KI eintreten in dem autonome Systeme planen, agieren und sich anpassen können liefert Boomi die wesentliche Grundlage zur Orchestrierung komplexer Arbeitsabläufe mit Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit.

"Die Stabilität der Plattform und die holistische Natur der Automatisierungsplattform, die sie für Sie bereitstellt, wirkt wie ein einzelnes Brennglas. In einem einzigen Anwendungsbereich sehen Sie Ihre gesamte Codebasis, die Sie eingesetzt haben, und alle laufenden Ausführungen. Wir schätzen die Benutzerfreundlichkeit und die Zuverlässigkeit in Bezug auf die Ausführungen und es ist auch einfach zu unterstützen", so ein Integration Architect bei einem produzierenden Unternehmen.

Zu den wichtigen quantifizierten Vorteilen über drei Jahre gehören:

5,6 Millionen US-Dollar Produktivitätssteigerungen bei Unternehmen und Partnern durch Arbeitsablaufautomatisierung und Echtzeit-Datentransparenz

Produktivitätssteigerungen bei Unternehmen und Partnern durch Arbeitsablaufautomatisierung und Echtzeit-Datentransparenz 3,0 Millionen US-Dollar reduziertes Geschäftsrisiko mithilfe einer verbesserten Plattformzuverlässigkeit, Betriebszeit und Compliance

reduziertes Geschäftsrisiko mithilfe einer verbesserten Plattformzuverlässigkeit, Betriebszeit und Compliance 1,5 Millionen US-Dollar Einsparungen bei den Technologiekosten durch Konsolidierung und Außerbetriebnahme älterer Plattformen

Einsparungen bei den Technologiekosten durch Konsolidierung und Außerbetriebnahme älterer Plattformen 1,3 Millionen US-Dollar Einsparungen bei IT-Mitarbeitern und Auftragnehmern durch schnellere Entwicklung und reduzierten Wartungsaufwand

Einsparungen bei IT-Mitarbeitern und Auftragnehmern durch schnellere Entwicklung und reduzierten Wartungsaufwand 1,2 Millionen US-Dollar Mehrgewinn durch schnellere Bereitstellung neuer gewinnbringender Dienstleistungen

Die Boomi Enterprise Platform ersetzt aufwendige und brüchige Punkt-zu-Punkt-Integrationen durch eine einheitliche Low-Code-Lösung, die die Architektur vereinfacht und die Time-to-Value beschleunigt. Organisationen, die von Forrester befragt wurden, berichteten über eine Verkürzung der Integrationszeiträume um 65%, eine Minimierung der Fehler und die Befähigung der IT- und Geschäftsteams, sich auf Innovationen anstelle von Fehlerbehebungen zu konzentrieren.

"Boomi wirkt als Motor bei der Umsetzung einiger der welteit komplexesten und geschäftskritischsten Automatisierungsstrategien", so Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Für uns bestätigt diese Studie, was unsere Kunden bereits wissen: wenn Sie Ihre Daten, Systeme und Mitarbeiter mit Boomi vereinheitlichen, beschleunigen Sie die Ergebnisse und erschließen neue Möglichkeiten unabhängig davon, ob Sie Betriebsabläufe rationalisieren oder die agentische Transformation vorbereiten. Es handelt sich dabei nicht nur um Integration. Es geht um intelligente Automatisierung und Orchestrierung auf Unternehmensebene."

Boomi eliminiert die Reibungspunkte der Integrationskomplexität. Mit vordefinierten Agenten und Konnektoren, robusten APIs und Drag-and-Drop-Arbeitsabläufen können Organisationen die Integrationszeiten von Wochen auf Tage drastisch verkürzen und IT-Ressourcen für Innovation freisetzen. Die Studie verdeutlicht, wie die Boomi Enterprise Platform Unternehmen befähigt, Legacy-Systeme zu modernisieren, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern und effizient zu skalieren und den sich entwickelnden Geschäfts- und Technologieanforderungen gerecht zu werden und das alles bei gleichzeitiger Reduzierung der Komplexität und des Ressourcenbedarfs.

Zu den zusätzlichen, nicht quantifizierten Vorteilen, die von Kunden genannt werden gehören:

Größere API-Sicherheit und geringeres Compliance-Risiko

Verbesserte Mitarbeitermoral aufgrund von weniger Problemen außerhalb der Geschäftszeiten

Wertsteigerung durch bestehende Infrastrukturinvestitionen

Skalierbare Grundlage zur Verwaltung aller KI-Agenten mithilfe von Boomi Agentstudio

Darüber hinaus stellten die Befragten fest, dass Boomi dazu beitrug, den manuellen Aufwand zu eliminieren, und dass es den Datenaustausch zwischen Systemen und Partnern nahezu in Echtzeit ermöglichte und dabei menschliche Fehler reduzierte und die Mitarbeiter in die Lage versetzte, sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.

Zusätzliche Quellenangabe

Zugang zur vollständigen Studie: Um die vollständigen Total Economic Impact (Auswirkungen) von Boomi, einschließlich der detaillierten Finanzmodellierung und Kundeneinblicke zu erkunden, laden Sie den Bericht hier herunter.

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerte Automatisierung, ermöglicht es Unternehmen weltweit, alles miteinander zu verbinden, Prozesse zu automatisieren und Ergebnisse zu beschleunigen. Die Boomi Enterprise Platform einschließlich Boomi Agentstudio vereint Integration und Automatisierung sowie Daten-, API- und KI-Agentenmanagement in einer einzigen, umfassenden Lösung. Mit über 25.000 Kunden und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern treibt Boomi die agentenbasierte Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

