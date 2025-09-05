ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, gibt stolz seine Zusammenarbeit mit dem in Galway ansässigen Unternehmen Divilly Brothers bekannt, um ProActive Recyclable® FibreSculpt auf dem irischen Markt für gekühlte Fleischwaren einzuführen. Diese Allianz spiegelt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen wider, hochwertige Produkte in umweltfreundlicheren Verpackungen anzubieten.

Divilly Brothers, bekannt für seine Tradition in der Herstellung von hochwertigem gekochtem und geschnittenem Fleisch, macht mit der Einführung seiner neuen Schinkenserie ohne Nitritzusatz einen mutigen Schritt nach vorne. Das neue Produkt wird in einer hochbarrierefähigen, recycelbaren FibreSculpt-Verpackung auf den Markt kommen. Durch den Einsatz von FibreSculpt reduziert das Unternehmen den Kunststoffverbrauch erheblich und gewährleistet gleichzeitig den Schutz der Produkte, ihre Frische und ein hochwertiges Erscheinungsbild im Regal.

"Qualität stand schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns", sagt Peter Divilly, Managing Director bei Divilly Brothers. "Durch die Zusammenarbeit mit ProAmpac bei der Einführung dieser recycelbaren Verpackung auf Faserbasis können wir unser Engagement für die Umwelt unterstreichen und gleichzeitig die von unseren Kunden geschätzte Frische gewährleisten."

ProActive Recyclable FibreSculpt ist eine hochbarrierefähige, faserbasierte Lösung für Thermoformanwendungen, darunter gekühlte Fleischwaren, Aufschnitt, geschnittener Käse und Fisch. FibreSculpt entspricht den OPRL-Richtlinien und enthält über 90 Fasern. Es kann sowohl in Großbritannien als auch in Irland über den Hausmüll recycelt werden und hilft Marken dabei, ihre Ziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben und sich gleichzeitig deutlich vom Markt abzuheben.

"Die Zusammenarbeit mit Divilly Brothers bei der Einführung von FibreSculpt in Irland und zwar parallel zur Markteinführung ihres nitritfreien Schinkens zeigt, wie Leistung und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen können", sagt Adam West, Product Development Engineer bei ProAmpac. "Diese Technologie sorgt für betriebliche Effizienz, lange Haltbarkeit der Produkte und hohe Attraktivität für Verbraucher ohne die Recyclingfähigkeit zu beeinträchtigen."

ProAmpac setzt weiterhin Maßstäbe für verantwortungsbewusste Verpackungslösungen und ermöglicht es Marken, ihre Umweltziele mit leistungsstarken, recycelbaren Technologien zu erreichen. Besuchen Sie uns auf der FACHPACK 2025 vom 23. bis 25. September in Halle 4, Stand 4-418, um mehr über die nachhaltigen Lösungen von ProAmpac zu erfahren. Kontaktieren Sie uns unter Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

