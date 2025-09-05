OpZira, Inc., ein innovatives Unternehmen für ophthalmologische Medizinprodukte, das auf einer Tradition der Spitzenforschung aufbaut, gab heute seine offizielle Gründung bekannt. Das Ziel von OpZira besteht darin, innovative Technologien zur Verbesserung der Erkennung und Überwachung von Augenerkrankungen bereitzustellen und Ärzten fortschrittliche Diagnosewerkzeuge an die Hand zu geben.

Die Gründung von OpZira folgt auf die Übernahme von LumiThera (https://www.alcon.com/media-release/alcon-completes-acquisition-lumithera/) durch Alcon und die Entwicklung dessen innovativen Valeda® Light Delivery Systems, der ersten und einzigen von der FDA zugelassenen Behandlung für trockene altersbedingte Makuladegeneration (Age-related Macular Degeneration, AMD). Im Rahmen der Transaktion wurden die Diagnostikproduktlinien von LumiThera an die Aktionäre von LumiThera übertragen, was in der Gründung von OpZira, Inc. mündete.

Das Produktportfolio von OpZira umfasst:

AdaptDx Pro® Ein tragbares Gerät zur Messung der Dunkeladaption, das künstliche Intelligenz nutzt, um eine konsistente Patientenerfahrung zu gewährleisten. Eine verminderte Geschwindigkeit der Dunkeladaption, ein wichtiger Frühindikator für eine Störung der Stäbchenfunktion, gehört häufig zu den ersten funktionellen Anzeichen einer Netzhauterkrankung. AdaptDx Pro ist in den USA erhältlich.

NOVA Vision Testing System Eine zuverlässige elektrophysiologische Plattform, die eine objektive Beurteilung der gesamten visuellen und neurovisuellen Bahnen ermöglicht. Das Visual Evoked Potential (VEP)-Modul (visuell evozierte Potenziale) ist in den USA und ausgewählten internationalen Märkten erhältlich. Das Electroretinography (ERG)-Modul (Elektroretinographie) ist auch außerhalb der USA verfügbar.

"Die OpZira-Technologien bauen auf den Erfolgen des LumiThera-Teams bei der Entwicklung der Valeda-Behandlung für Patienten mit früher bis mittelschwerer trockener AMD auf und könnten eine frühzeitige Erkennung und kontinuierliche Überwachung ermöglichen, was für die Optimierung der Behandlungsergebnisse von entscheidender Bedeutung ist", erklärte Eleonora Lad, MD, PhD, Duke University Medical Center. "Jetzt, da es zugelassene Behandlungsoptionen für trockene AMD gibt, ist es von entscheidender Bedeutung, auch über Instrumente zu verfügen, die objektive Daten liefern und so zur Bestimmung des Zeitpunkts und der Häufigkeit der Behandlung beitragen."

"OpZira wurde gegründet, um die Lücke zwischen wegweisender Forschung und praktischen klinischen Instrumenten zu schließen", so Clark Tedford, PhD, President und CEO von OpZira. "Unsere Mission besteht darin, Augenärzten die von ihnen benötigte Technologie zur Verfügung zu stellen, um Augenerkrankungen früher zu erkennen und effektiver zu überwachen."

Über OpZira

OpZira, Inc. ist ein innovatives Unternehmen für ophthalmologische Medizinprodukte, das auf einer Tradition der wissenschaftlichen Exzellenz aufbaut. Das Unternehmen entwickelt innovative Technologien zur Verbesserung der Erkennung und Überwachung von Augenerkrankungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter OpZira.com

