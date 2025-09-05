Esri, der Weltmarktführer im Bereich Location Intelligence, gab heute die Gründung von Esri Mexico (Esri MX) bekannt, das alle Esri-Produkte und -Dienstleistungen vom langjährigen Vertriebshändler Sistemas de Información Geográfica Sociedad Anónima (SIGSA) übernehmen wird.

SIGSA wurde 1980 gegründet und hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Geodatenlandschaft Mexikos gespielt von den Anfängen der Photogrammetrie und Katasterkartierung bis hin zur Bereitstellung modernster GIS-Lösungen (Geografische Informationssysteme) für verschiedene Branchen. Esri MX wird auch in Zukunft unter lokaler Leitung weitergeführt, damit das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen mit größerer Flexibilität und Autonomie anbieten kann, die den besonderen Herausforderungen Mexikos gerecht werden.

"SIGSA gehörte zu den zuverlässigsten und engagiertesten Partnern von Esri", so Jack Dangermond, President von Esri. "Mit der Einführung von Esri MX bauen wir auf einer Grundlage der Exzellenz auf und untermauern unser Engagement dafür, Gemeinden, Behörden und Organisationen in ganz Mexiko zu unterstützen. Esri MX wird das innovative Erbe und den Service mit neuem Fokus und neuen Zielen fortführen."

Paola Salmán, die mehrere Jahre lang für das Esri-Geschäft innerhalb von SIGSA verantwortlich war, wird nun die Rolle der Mehrheitseigentümerin und CEO von Esri MX übernehmen. Unter ihrer Führung wird das Unternehmen seinen Zugang zu GIS ausbauen, strategische Partnerschaften pflegen und branchenübergreifend wichtige Veränderungsprozesse vorantreiben. SIGSA wird auch in Zukunft ein strategischer Akteur im Partner-Ökosystem von Esri MX bleiben und weiterhin branchenspezifische Lösungen anbieten sowie die Reichweite der ArcGIS-Technologie ausbauen.

"Wir schlagen hiermit ein neues Kapitel auf, das die Vergangenheit würdigt und gleichzeitig den Blick in die Zukunft richtet", erklärte Salmán. "Das Ziel von Esri MX ist es, lokal angepasste Geodatenlösungen anzubieten, die die dringendsten Herausforderungen Mexikos adressieren, von Stadtplanung und Resilienz der Umwelt bis hin zu öffentlicher Sicherheit und Infrastrukturentwicklung. Wir teilen die Werte von Esri in Bezug auf Wissenschaft, Service und Nachhaltigkeit und sind bereit, gemeinsam die Zukunft zu gestalten."

Als raumbezogenes Innovationszentrum für das Land wird Esri MX fortschrittliche GIS-Funktionen bereitstellen, um datengestützte Entscheidungsfindung, eine höhere betriebliche Effizienz und langfristige Widerstandsfähigkeit zu unterstützen. Ziel von Esri MX ist es, mit seinen Angeboten verschiedene Branchen zu unterstützen, darunter Behörden, Versorgungsunternehmen, Transportwesen, natürliche Ressourcen, Bildung und mehr.

Weitere Informationen zu Esri MX erhalten Sie unter esri.mx.

