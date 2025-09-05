DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW - Volkswagen kommt bei dem im Dezember beschlossenen Sparprogramm nach Einschätzung von Markenchef Thomas Schäfer gut voran. "Wir haben die Fabrikkosten, also die Aufwendungen, die direkt und indirekt für die Produktion unserer Autos anfallen, an den deutschen Standorten schon um mehr als 20 Prozent gesenkt", sagte der Manager der FAZ. Der Stellenabbau verlaufe planmäßig. Zusätzliche Einsparungen bringe die enge Zusammenarbeit der Volumenmarken, etwa bei der neuen elektrischen Kleinwagenfamilie von VW, Skoda und Seat/Cupra mit geplanter Produktion in Spanien: "So erreichen wir Kostenvorteile von mindestens 600 Millionen Euro über die Laufzeit (...)", ergänzte Schäfer. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

EXXON - Exxon Mobil will laut einem Bericht der Financial Times Chemiewerke in Europa verkauften. Der US-Ölkonzern habe bereits erste Gespräche mit Beratern über mögliche Verkäufe geführt, mit denen er bis zu 1 Milliarde US-Dollar einnehmen könnte. Der Sektor hat mit US-Zöllen und einer größeren Konkurrenz aus China zu kämpfen. (Financial Times)

September 05, 2025 00:18 ET (04:18 GMT)

