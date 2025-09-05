Ein skandinavisches Biotech-Unternehmen steht im Zentrum einer der spannendsten Entwicklungen im Gesundheitssektor: dem weltweiten Roll-out eines Alzheimer-Medikaments, das den Krankheitsverlauf verlangsamen kann. Während in Deutschland gerade der Vertriebsstart erfolgt ist, steigen weltweit die Umsätze - und der Entwickler des Wirkstoffs verdient kräftig mit.Mit rund 10 Prozent Beteiligung an den weltweiten Einnahmen der Partnerunternehmen profitiert der Hot-Stock direkt vom zunehmenden Erfolg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär