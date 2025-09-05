Der Schweizer Spezialist für Laboranalysen in Krankenhäusern und Pharmakonzernen ist günstig bewertet und wieder auf Kurs - mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum Eine neue Laboranlage sorgt für frischen Schwung: Dank KI-gestützter Software erkennt sie schon vor Beginn von Analysen den Großteil möglicher Fehlerquellen und steigert damit die Effizienz erheblich. Erste Bestellungen haben den Auftragseingang zuletzt klar angehoben - ein Signal für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE