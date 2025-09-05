© Foto: SOPA Images - Sipa USADer US-Chipkonzern Broadcom hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und mit einem Großauftrag im Bereich Künstliche Intelligenz die Fantasie der Anleger befeuert. Nach Börsenschluss zog die Aktie kräftig an.Broadcom meldete für das dritte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,69 US-Dollar (Prognose: 1,65 US-Dollar) sowie einen Umsatz von 15,96 Milliarden US-Dollar (erwartet: 15,83 Milliarden US-Dollar). Für das am 2. November endende vierte Geschäftsquartal peilt der US-Chipkonzern einen Umsatz von 17,4 Milliarden US-Dollar an. Dieser Wert liegt deutlich über der Schätzung der Wall Street von 17,02 Milliarden US-Dollar. Besonders Aufsehen erregte die Mitteilung …Den vollständigen Artikel lesen ...
