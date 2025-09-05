Google ist in den USA zu einer Zahlung von 425 Millionen Dollar verurteilt worden. Das Unternehmen hat trotz deaktivierter Tracking-Funktion Daten von Millionen Nutzern gesammelt. Die Sammelklage umfasst rund 98 Millionen Google-Nutzer. Google will gegen das Urteil Berufung einlegen. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeigt kaum Reaktion. Diese hatte in dieser Woche nach einem anderen Urteil deutlich zulegen können.Das Urteil folgt auf einen Prozess vor einem Bundesgericht in San Francisco, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
