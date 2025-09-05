FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit einem leicht positiven Handelsstart an seine Vortagserholung anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,24 Prozent höher auf 23.827 Punkte. Damit würde er nochmals einen kleinen Schritt hin zur 24.000-Punkte-Marke machen, nachdem er am Dienstag bis unter 23.500 Punkte abgerutscht war. Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus am Nachmittag auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt. Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen.

USA: - GEWINNE - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Joneses Industrial kontinuierlich zu und ging mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 45.621,29 Punkte aus dem Handel. Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Akteinmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für gute Stimmung. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag prägt aber auch Zurückhaltung das Geschehen. Die Daten dürften auch für die Zinspolitik der US-Notenbank eine wichtige Rolle spielen. Am Markt wird Mitte September fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. In Tokio stieg der Nikkei 225 im späten Handel um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte ebenfalls um 0,6 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,8 Prozent.



DAX 23.770,33 0,74%

XDAX 23.816,78 0,91%

EuroSTOXX 50 5.346,71 0,41%

Stoxx50 4.572,74 0,53%



DJIA 45.621,29 0,77%

S&P 500 6.502,08 0,84%

NASDAQ 100 23.633,01 0,93%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,66 0,08%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1668 0,16%

USD/Yen 148,19 -0,20%

Euro/Yen 172,91 -0,05%°



BITCOIN:





Bitcoin 111.509 0,69%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 66,89 -0,10 USD WTI 63,34 -0,14 USD°

