The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2025
ISIN Name
CH0494734350 GLENCORE FI. 19/25 MTN
DE000A1G85C2 SIEMENS FINANC. 12/25 MTN
XS1876471183 ROYAL BK CDA 18/25 MTN
DE000NLB8D27 NORDLB IS.S.1804
FR0012949923 VEOLIA ENVIR 15/25 MTN
XS0969572204 EQUINOR ASA 13/25 MTN
DE000BLB6H95 BAY.LDSBK.OPF.
XS2227827321 CMB 20/25 MTN
FR0128537240 FRANKREICH 24/25 ZO
XS2227193211 BK COMMUNIC. 20/25 MTN
AU3FN0055992 COM.BK AUST. 20/30 FLR
US02665WDN83 AM.HONDA FI. 20/25 MTN
LU0118405827 SEB CONCEPT BIOTECHNOLO.D INVESTMENT
XS2226989015 ESM 20/25 MTN REGS
NZIFCDT012C3 INTERN.FIN. 20/25 MTN
BE0002728096 KBC GROEP 20/26 MTN FLR
XS2225211650 SUMIT.MITSUI 20/25 MTN
IT0005127508 MEDIOBCA 15/25 FLR
XS1288849471 KERRY GR.F.S. 15/25
PLPNCHP00016 PUNCH PUNK S.A. ZY-,10
