© Foto: UnsplashEin langjähriger Apple-Skeptiker gibt nach der jüngsten Kursrallye auf, warnt jedoch weiterhin vor einer zu hohen Bewertung der Aktie.Das renommierte Analyse-Haus MoffettNathanson hebt seine Einstufung für den iPhone-Konzern von "Sell" auf "Neutral" an mit einem neuen Kursziel von 225 US-Dollar. Damit verliert Apple einen seiner wenigen Kritiker an der Wall Street. Laut FactSet gibt es nun nur noch zwei verbleibende Verkaufsempfehlungen für die Aktie des Tech-Giganten. Kursrallye erzwingt Neubewertung Der Schritt von Analyst Craig Moffett folgt auf eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Während Apple seit Jahresbeginn noch rund 4,8 Prozent im Minus liegt, hat die Aktie in den vergangenen vier …Den vollständigen Artikel lesen ...
