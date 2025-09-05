München (ots) -Der Schulanfang ist in vollem Gange oder steht in manchen Bundesländern kurz bevor. Zeit also für bewährte Klassiker, neue Lieblingsartikel und das Abarbeiten der Schulliste. Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de) hat seine Verkaufsdaten von Juli bis Anfang September 2025 ausgewertet und zeigt, welche Schulartikel dieses Jahr besonders gefragt sind, welche Snacks in die Schultüte wandern und welche Farben auf den Schulhöfen dominieren.Top-Seller zum Schulstart 2025Auffällig: Der Füller taucht in diesem Jahr nicht unter den Top 10 meistverkauften Schulartikeln auf. Stattdessen greifen viele Schüler:innen zu radierbaren Gelschreibern - ein Zeichen für den Wunsch nach mehr Flexibilität und Leichtigkeit beim Schreiben. Die zehn Bestseller zum Schulstart 2025 sind:1. Papier 80 g/m² weiß DIN A4 (500 Blatt)2. Klebestift3. Klebeband4. Collegeblock A4 mit Doppelrand (kariert)5. Schnellhefter (in 5 Farben)6. Collegeblock A4 mit Doppelrand (liniert)7. Radierbarer Gelschreiber8. Sekundenkleber9. Schulmalpinsel-Set10. RadiergummiWas kommt in die Schultüte?Auch bei der Schultüte zeigt sich ein leichter Wandel: Weniger klassische Süßigkeiten, mehr "Snacken mit Sinn". Bio-Schoko-Reiswaffeln, Nüsse und Trockenfrüchte gehören zu den Favoriten - ergänzt durch kreative Extras wie Seifenblasen oder Pausenspiele. Die meistgekauften Schultüten-Artikel sind:1. Kekse, insbesondere Bio-Schoko-Reiswaffeln2. Nüsse und Trockenfrüchte3. Buntstifte4. Süßigkeiten wie Kinder Riegel und Knoppers5. Seifenblasen6. Pausen- und Rechenspiele7. Brotbox & TrinkflascheTrendfarben fürs Schuljahr 2025Auch farblich sind Trends klar erkennbar - inspiriert von Social Media. Besonders gefragt ist Butter Yellow, ein weiches Pastellgelb, das aktuell auf Instagram und TikTok omnipräsent ist. Ebenfalls hoch im Kurs: Salbei, Schwarz/Dunkelgrau, Mauve und Beige - die Favoriten für Schulartikel im Jahr 2025.Knuspr macht den Schulstart einfachKnuspr bietet eine übersichtlich gestaltete "Back to School"-Kategorie mit über 500 sorgfältig ausgewählten Schulartikeln sowie tausenden Snacks und praktischen Alltagshelfern. Familien finden dort alles für einen entspannten Schulstart - geliefert innerhalb von nur drei Stunden nach Bestellung direkt bis an die Haustür.Mehr Informationen unter: https://www.knuspr.de/thema/back2school2025Pressekontakt:presse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/6111372