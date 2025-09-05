ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 05
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
25,275,693.0000
3.8991 USD
IE00BLRPQH31
04 September 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,758,091.0000
8.8629 USD
IE00BJXRZJ40
04 September 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
18,874,495.0000
5.4307 USD
IE00BLRPRR04
04 September 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
6.0101 USD
IE000RMSPY39
04 September 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,650,706.0000
5.5907 USD
IE000PY7F8J9
04 September 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
10,988,544.0000
5.6504 USD
IE000QUCVEN9
04 September 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
32,682,689.0000
7.7588 USD
IE000GA3D489
04 September 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
24,337,203.0000
9.3417 USD
IE0003A512E4
04 September 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
4,840,654.0000
4.6260 USD
IE000O5M6XO1
04 September 2025