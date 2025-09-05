Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 05
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|257304.09
|5.8473
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|241361103.76
|5.8999
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11958699.47
|5.4358
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|257836.36
|5.8755
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13304377.00
|77099798.36
|5.7951
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|191236.70
|5.13
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|04/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|117036760.18
|6.2889
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|04/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|27870600.81
|5.7823
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|04/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10103875.00
|5.0519
