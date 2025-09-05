VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-04
|NL0009272749
|3840000.000
|346722306.60
|90.2923
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-04
|NL0009272756
|232000.000
|20645162.64
|88.9878
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-04
|NL0009272772
|513000.000
|36783420.62
|71.7026
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-04
|NL0009272780
|360000.000
|29594296.37
|82.2064
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-04
|NL0009690239
|7910404.000
|296183041.25
|37.4422
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-04
|NL0009690247
|2518390.000
|43140446.58
|17.1302
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-04
|NL0009690254
|2426537.000
|30054703.22
|12.3858
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-04
|NL0010273801
|2681000.000
|51175745.65
|19.0883
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-04
|NL0010731816
|778000.000
|63959489.72
|82.2101
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-04
|NL0011683594
|70450000.000
|3089648796.88
|43.8559
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-04
|NL0010408704
|29403010.000
|1010819722.94
|34.3781
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-04
|NL0009272764
|328000.000
|20305688.68
|61.9076
