Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 05
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|9.90
|Shrs:
|74,750,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.50
|Shrs:
|4,450,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.00
|Shrs:
|6,400,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|CHF
|NAV:
|7.52
|Shrs:
|2,550,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.17
|Shrs:
|17,850,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.79
|Shrs:
|112,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.63
|Shrs:
|5,350,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.20
|Shrs:
|550,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.20
|Shrs:
|2,500,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|8.78
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.25
|Shrs:
|3,750,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.21
|Shrs:
|1,600,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.94
|Shrs:
|23,500,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.36
|Shrs:
|12,800,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.73
|Shrs:
|78,100,000.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.53
|Shrs:
|10,250,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|JPY
|NAV:
|976.78
|Shrs:
|34,184,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.44
|Shrs:
|538,250,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|4/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.77
|Shrs:
|69,850,000.00
|Tckr:
|FPXR
